„A négyzetméter-alapú korlátozás nem ismeretlen terep számunkra” – kommentálta a kormányfő által péntek reggel, a koronavírus-járvány elleni védekezés részeként bejelentett intézkedést a Napi.hu-nak Pálinkás Zsolt, a Tesco_Global Áruházak Zrt. vezérigazgatója. „A Tesco teljes nemzetközi hálózatára jellemző, hogy a kormányzati, illetve a saját belső előírásaink közül minden országban a szigorúbbat alkalmazzuk.”

Egy ilyen szabályozást kétségkívül nagyon nem egyszerű a gyakorlatba átültetni, a Tesco is rengeteg tapasztalatra támaszkodott saját sztenderdjének bevezetése során. Boltjaikban amúgy már a bejelentés előtt is érvényben volt egy hasonló belső szabályozás, így a miniszterelnöki bejelentés sem váratlanul, sem felkészületlenül nem érte a boltláncot.

”A négyzetméter alapú korlátozás „csekély ár” cserébe azért, hogy kinyithatnak a bezárni kényszerült kereskedők” – véli a Tesco-vezér.

Ez a sztenderd a lánc nemzetközileg elfogadott belső szabályrendszerének része, széles körű tapasztalatok alapján alakították ki, ami persze csak úgy tud hatékonyan működni, ha a vásárlók is partnerek ebben – tehát a saját részükről nekik is be kell tartania szabályokat. A már működtetett rendszer tapasztalatai alapján számukra –a vezérigazgató szerint – az egyik legfontosabb tanulság az, hogy nagyon fontos a vásárlók segítése ebben a helyzetben.

„A vásárlók számára is nagyon fontos, hogy ezt a támogatást végigvezessük a vásárlás teljes vertikumán, azaz a bejárattól a kasszasorig felhívjuk a figyelmét arra, hogy milyen biztonsági szabályokat kell egymás és a saját biztonságunk érdekében betartanunk.” Alapozni kell a vásárlói tudatosságra, ami azért előfordul, hogy hiányzik. „Ez a legnagyobb kihívás az egészben” - tette hozzá a cégvezető.

Pálinkás Zsolt Kép: Tesco

A boltok, áruházak bejáratánál egy figyelemfelkeltő információs poszter várja a vevőket, majd folyamatosan tájékoztatják őket a biztonsági előírásokról: a belső sorállásnál 2 méterben határozták meg a biztonságos távolságot, a pénztáraknál és a pultoknál plexifallal védik a vásárlás biztonságát, mind a dolgozókat, mind a vásárlókat.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók is igénylik a fokozott higiéniát és ennek láthatóságát. Ezért minden boltban kézfertőtlenítő állomást helyeznek el, ahol nem csak a kezét, hanem a kosarát is le tudja fertőtleníteni a vevő és a pandémia kitörése óta gyakrabban takarítanak a vásárlótérben is.

Felmerül azonban a kérdés: hogyan tudják pontosan meghatározni, hogy éppen mennyien tartózkodnak a vásárlótérben? „Nekünk a számolásos módszer vált be a legjobban, tehát a manuális számlálással szerzett adatokat - a bejövő és kimenő vevők számát - tableten rögzítjük, már bevált a nagyobb forgalmú időszakokban, legutóbb karácsonykor”. A módszert tovább is fejlesztették, a legnagyobb létszámú boltjaikban van egy automata rendszer, ami egy nagy képernyőn tájékoztatja a vásárlókat a bent lévő vevők számáról, hogy még „zöld” az áruház és be lehet lépni, és ahogy közelednek a telítettség felé, úgy vált a pirosba a monitor és amikor elérik a maximumhatárt, a rendszer jelez az egyik kollégának, aki megkéri a vásárlókat, hogy várakozzanak az eladótéren kívül.

Külföldön volt példa arra, hogy a bevásárlókosarakkal szabályoztak: ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy annyi kosarat hagytak kint, amennyien a négyzetméteres szabályozás alapján éppen tartózkodhatnak a boltban. Ilyenkor persze mindig felbukkanhat néhány dinamikusabb vásárló, akik kosár nélkül is szívesen belátogatnak a boltba.

Az előírások betartásának ellenőrzése során a boltlánc vezetése arra számít, hogy - ugyanúgy, mint a maszkviselést - ezt is szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a hatóságok. „A mi érdekünk is, hogy betartsuk a szabályokat. Szlovákiában például elég robusztus véletlenszerű hatósági ellenőrzések voltak és a bírságokat is keményen osztották, aminek híre ment és ez ott hatékony eszköznek bizonyult. „Arra készülünk, hogy ezzel nem lesz gondunk.”

Lehet-e balhé a kinti sorban állás miatt? A négyzetméteres korlátozás mindig lokációfüggő lesz, például olyan, nagyon sűrűn lakott területeken, ahol csak egy bolt van a közelben, ott vélhetően lesz sorállás , sőt, tumultusra is lehet számítani akár a külső részen is.



A pandémia elmúlt egy évében nem meglepő módon felgyorsult az online vásárlásra való átállás folyamata. „Most egy év alatt lezajlott az a folyamat, amire persze számítottunk ugyan, de 1-3 éves terminusban.” A járvány nagyon felgyorsította ezeket a folyamatokat, az online értékesítés részaránya az elmúlt egy év alatt megduplázódott, miközben a társaság erre csak 3 év távlatában számított.

A vásárlók kedvelik, „kapacitásproblémát egyelőre nem látunk, de további felfutás biztosan lesz, sőt arra számítunk, hogy ismét gyorsul a bővülése ennek a vásárlási módnak lesz benne, és azok közül, akik hezitálnak a fizikai és az online vásárlás között, biztosan sokan kipróbálják az online rendelést.