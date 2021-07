Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb adatai szerint Magyarország tovább csúszott lefelé a rangsorban - írja a 24.hu A vizsgált harminc európai uniós, illetve az Európai Gazdasági Térségbe tartozó országból tizenhét megelőz minket a beadott első oltások arányát tekintve. Az átlag 67 százalék, hazánk pedig 66,4 százalékon áll. A mostani az első alkalom az oltási programok kezdete, vagyis az év eleje óta, hogy a lista második felébe kerültünk.

A múlt héten 29 ezer ember kapott Magyarországon első dózist valamelyik védőoltásból (ez féléves mélypont), a másodikat pedig 108 ezren vették fel. Annyira belassult itthon az oltások beadása, hogy az oltottak 95 százaléka már az összes szükséges dózist megkapta. A frissen oltottak legnagyobb hányada (35 százalék) a 25 és 49 év közöttiek közül került ki, de közel tízezer kiskorút is beoltottak, 3500-an már elmúltak hatvanévesek az oltás pillanatában, közülük 236-an a kínai Sinopharmot kapták a kínai oltás kimutatott viszonylag gyenge hatékonysága ellenére.

QP | Quality Placement

Kapcsolódó Romlik a járványhelyzet a szomszédban

A múlt héten újabb 378 ezer dózis érkezett Magyarországra három különböző vakcinából: jött 260 ezer Pfizer, közel 53 ezer AstraZeneca, továbbá 57 600 Moderna. Ezzel együtt (az esedékes második oltásokat nem számolva) annyi vakcinát halmoztunk fel, amennyi még 3,65 millió ember teljes beoltására elengedő, így juthat a harmadik oltásra is.

Jó hír, hogy nemcsak létszámban, de arányaiban is továbbra is Magyarországon oltották be eddig a legtöbb tizennyolc év alattit azon országok közül, akik erről statisztikát küldenek az ECDC-nek. Hazánkban az 1,7 millió 18 év alatti közül közel kétszázezren kapták meg a Pfizer vakcinájának legalább az első adagját, ez 11,6 százalék, ami 0,5 százalékponttal több az egy héttel korábbinál. A legfrissebb, csütörtök reggeli adatok szerint Magyarországon eddig 5 millió 583 ezer ember kapott védőoltást.