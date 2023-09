A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint évente mintegy 32 millió liter jégkrémet fogyasztanak el a magyarok, legnagyobb részt a nyári hónapokban. Vagyis egy főre nagyjából 3 liter jégkrém jut.

A külföldi gyártmányokon túl mintegy 50 hazai cég termékei is megtalálhatók a bolti hűtőkben, egy itthon működő nemzetközi vállalat mellett a hazai kkv-k képviselik a piacot.

A Kamara azt írja, hogy mintegy 74 millió liter jégkrémet gyártanak a hazai céget, a legnagyobb gyártó Németország, 620 millió literrel.

A kereslet azonban közel 10 százalékkal visszaesett, ami az infláción túl a hektikus nyári időjárással is magyarázható. A fogyasztók is költség-tudatosabbak, ha a hűsítő édességről van szó, de egy-egy újabb izgalmas íz vagy régi kedvenc még mindig csábító: egyre népszerűbbek például a sós-karamellás, a gyümölcsös és a fűszeres jégkrémek, de a ropogós vagy krémes textúrájú nyalánkságok is divatosak lettek.

Az idei év slágerízei a mangós és a popcornos ízű jégkrémek lettek.

Ezek mellett meghatározó szerepük van a csokoládé, az eper, a vanília és a mandula ízeknek is.

Érdekesség, hogy az ízekhez jobban ragaszkodnak a fogyasztók, mint a márkákhoz: a legtöbben a kereskedelmi láncok saját márkás termékeit veszik, ezeket követik a legnépszerűbb gyártói márkák.

Olvadozunk a vegán nyalánkságért

A gyártók emellett nagyobb figyelmet fordítanak az ételérzékenységgel élő, valamint az egészséges életmódot követő fogyasztóknak is: folyamatosan nő az igény a vegán, a gluténmentes és a növényi alapú jégkrémek iránt. A legnagyobb márkák kínálatában már mindezek fellelhetők, az alapízeken túl az olyan különleges ízeknél is, mint a földimogyoróvajas és a banános jégkrém.