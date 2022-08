Nagy változások várhatók az autóvezetés-oktatásban, de a reformok az RTL Híradó által megkérdezett oktató szerint drágulást is hozhatnak. Az augusztus 1-én megjelent kormányrendelet szerint ugyanis jövőre már szimulátoron is meg lehet szerezni a jogosítványt.

A lépés előnye, hogy a tanulókat így már olyan veszélyes közlekedési helyzetekre is fel lehet készíteni, amelyek a normális forgalomban vezetett órákon nem gyakorolhatók.

Viszont egyelőre még sok a tisztázatlan kérdés: például a kormányrendelet adós annak megválaszolásával, hogy az órák hány százalékát lehet majd ilyen eszközökön elvégezni a jogosítvány megszerzésénél. Valamint azt sem tudni még, hogy mely autósiskolákban lesz elérhető a szimulátoros gyakorlás. Egy ilyen berendezés 8-10 millió forintba kerül, amit sok oktatási hely nem engedhet meg magának.

Amúgy is drága a jogosítvány, még drágább lehet

Köves Szilárd vezetésoktató a csatornának ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy ez pluszköltségeket hozhat a jogosítvány megszerzésének árába. Ez egyébként most sem olcsó: a katás adózás részleges kivezetésével már így is 500 ezer forintig drágulhatnak a vezetési tanfolyamok, a szimulátorok beszerzési költségeit pedig be kell hozniuk az autósiskoláknak.

Azt már tudni, hogy az óraelszámolás percalapú lesz. Az RTL Híradónak nyilatkozó oktató szerint az adminisztráció kérdései sincsenek tisztázva, ha az új rendszer bonyolult lesz, akkor az oktatók egy része elhagyhatja a pályát, holott már így is kevés a vezetéstanár.

A Technológiai és Ipari Minisztérium szerint a szimulátor csak választható, és beruházási költsége megegyezik egy oktatóautó árával, de olcsóbb fenntartani.