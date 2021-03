Az ősszel induló gazdijogsi.hu online oktatási platform célja, hogy gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházza fel azokat az állattartókat, akik a jó gazda gondosságával szeretnének kutyáikról gondoskodni - közölte a Nébih.

Viadalra nevelt és nevezett kutyák, áldatlan körülmények között tartott és szaporított ebek – nem egyszer ezek a hatósági ellenőrzések szomorú tapasztalatai, és ennél is jelentősebb a sorsára hagyott, vagy épp tudatlanságból rosszul tartott állatok száma. A magyar állatvédelmi törvény 1998 óta folyamatosan fejlődik, igazodik a kihívásokhoz, azonban szemléletváltásra és oktatásra van szükség ahhoz, hogy a kidobott, nem megfelelően tartott állatok tábora számottevően csökkenjen, egyúttal magasabb szintre lépjen az állattartói kultúra hazánkban.



"Az oktatás, valamint a szemléletformálás fontosságát a nemrég nagy sikerrel zárult állatvédelmi társadalmi párbeszéd és az elmúlt hónapok szakmai egyeztetései is rendre alátámasztották" - mondta hangsúlyozta Ovádi Péter, a Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos. Hozzátette: az online kérdőívet több mint 260 ezren töltötték ki.

Magyarországon körülbelül másfél millió kutyát tartanak, amely a lakosságszámra vetítve nemzetközi viszonylatban is soknak számít. A velük való együttélés folyamatos törődést és felelős gondolkodást követel. A Nébih szakembereivel jelenleg azon dolgozunk, hogy mindenki által érthető formában, gyakorlati ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházzuk fel azokat a jelenlegi és leendő állattartókat, akik a jó gazda gondosságával szeretnének kutyáikról gondoskodni. A Gazdijogsi program ezt a célt szolgálja majd – ismertette a kezdeményezés lényegét dr. Bognár Lajos ország főállatorvos.



Az önkéntesen vállalható, ingyenes, online képzés várhatóan szeptembertől, e-learning képzéssel indul majd. A tananyag többek között sorra veszi a kutyaválasztás szempontjait, anatómiai és élettani alapismereteket nyújt, de bemutatja a kutya alapvető szükségleteit, viselkedési formáit és viselkedési problémáit, valamint a kutyatartás jogi szabályozását is. A kezdeti elméleti anyag később gazda-kutya gyakorlati képzéssel bővülne majd, távlati cél pedig, hogy teljesítése kötelező előfeltétele legyen a kutyavásárlásnak, illetve az örökbefogadásnak.



A Gazdijogsi program létrehozásában többek közt az Agrárminisztérium, az Állatorvostudományi Egyetem, a Magyar Rendőrség, kutyakiképzők, önkormányzatok és civil szervezetek is közreműködnek.