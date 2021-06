Miközben szinte az egész ország azt találgatja, hogy mikor oltják be az öt és félmilliomodik magyart a koronavírus ellen valamelyik oltással, és jön a jelenleg érvényes korlátozások enyhítésnek következő lépcsőfoka (ezek közül a leglátványosabb, hogy a belső terekben megszűnik a kötelező maszkhasználat és védettségi igazolvány sem kell a szállodákban, éttermekben, fürdőkben és a strandokra), az már biztos, hogy július első napjától - azaz csütörtöktől - jó néhány más, sok ember életét érintő jogszabály is változik.

Július 1-jétől az európai uniós zöld útlevél Magyarországon is hatályba lép. A zöld útlevél papíralapon a kormányablakokban lesz igényelhető, elektronikusan pedig az ügyfélkapun keresztül. A kártya három okból állítható majd ki: a betegségen való átesettség, negatív PCR-teszt és védőoltás megléte, ezért lesz 3 QR-kód ezeken az igazolványokon.

A látogatási tilalommal érintett intézmények közül utolsóként a magyar börtönökben is megszűnik csütörtöktől a tiltás: 16 hónapos elzártság után ismét fogadhatnak látogatókat a magyar fogvatartottak. A ezt követően is szigorú szabályok vonatkoznak. Minden fogvatartottat havonta egyszer 30 percig látogathat meg egy hozzátartozója, a látogató csak olyan felnőttkorú lehet, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal.

A szomszédos országok határ mentén lakói számára is elérhető csütörtöktől a koronavírus elleni védőoltás Magyarországon. A felajánlás a szomszédos országok meghatározott – a magyar határral szomszédos - közigazgatási egységeinek szól. Az oltásra az ott élő 18 év feletti magyar és nem állampolgárok is jogosultak, akik kijelölt határátkelőhelyeken léphetnek majd be az országba és kijelölt oltópontokon vehetik majd fel az oltást júliustól. Regisztrációjuk az oltóponton fog történni.

Változnak a nyugdíjszabályok

Július 1-jétől több szabály is módosul a nyugellátással, adategyeztetéssel, illetve korhatár előtti ellátással kapcsolatban. Többek között ezentúl a végleges határozat közlésétől számított 15 napon belül vissza lehet vonni a nyugdíjigényt; valamint a nyugdíjbiztosítási hatósági adategyeztetési eljárást lezáró határozatoknál ugyanolyan módosítási lehetőségek nyílnak meg, mint amilyenek az ellátást megállapító határozatokra vonatkoznak; továbbá a brexit ellenére a nyugdíjak változatlanul folyósíthatók az Egyesült Királyságba is. Csütörtöktől minden nyugdíjbiztosítási eljárás illetékmentessé válik. Emellett apró tételekben módosulnak a nyugdíj alapját képező életpálya átlagkereset számításának feltételei is.

Változnak a magáncsőd feltételei

Holnaptól könnyebbé válik a belépés a magáncsőd intézményébe, így a jövőben az adósnál környezettanulmányt nem kell végezni sem a bíróságon kívüli, sem pedig a bírósági adósságrendezési eljárásban. Eddig az adós vagyonának 100 százalékát kellett elérnie a tartozásnak ahhoz, hogy magáncsőd intézménye alkalmazható legyen, ezt a változtatás 80 százalékra csökkenti. A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás esetén csökken az adós által a főhitelező részére fizetendő költségátalány összege. Szintén csökken az eljárás időszaka alatt fizetendő minimális törlesztő részlet, ugyanakkor növekszik az adós mindennapi megélhetési költségeire fordítható összeg. A jogszabály 2015-ös elfogadása óta csupán bő kétezer csődvédelmi eljárás indult.

Illetékköteles lesz a cégek kényszertörlése

Júliustól 250 ezer forintos felügyeleti illetéket kell fizetni a cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért. Az illetéket a kényszertörlési eljárás kezdő napján a cégjegyzékbe bejegyzett tagok és a vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik. Ha viszont a cég képes a törvényes működésének helyreállítására, és megszüntetik a kényszertörlési eljárást, akkor alacsonyabb - 50 ezer forintos - illeték terheli. Az indoklás szerint manapság sokan nem tesznek lépést cégük felszámolására, úgy gondolják, hogy az állam megteszi ezt helyettük.

Szövetkezetet alakíthatnak a kisgyermekkel otthon lévők

Július első napjától a kisgyermekkel otthon lévő szülők, önkéntes alapon szövetkezetet alakíthatnak. Az új szabályok alapján a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetében - az iskolaszövetkezethez és a közérdekű nyugdíjas szövetkezethez hasonlóan - a szolgáltatás igénybe vevője fizeti az általános forgalmi adót (áfa). Az új típusú szövetkezetnek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie, valamint mentesül a szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetési kötelezettség alól is. Az indoklás szerint az új típusú szövetkezet segítheti a többgyermekes anyák részvételét a foglalkoztatásban.

Drágul a nyaralás Július első napjától ismét kell fizetni idegenforgalmi adót (ifa) a 18. életévüket betöltött magánszemélynek a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma után. Ez településenként változó. A kormány a veszélyhelyzet során, 2020-ban vezette be az ifa-mentességet, amelyet 2021. januárjában további 6 hónapra kiterjesztett.

Újabb bevételeket terel el az állam

A magyar kormány Iváncsa és Rácalmás közigazgatási területén Duna-mente – Fejér megye elnevezéssel különleges gazdasági övezetet jelölt ki, a július 1-én hatályba lépő rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította az Iváncsa területén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő feladatokat. Ugyancsak kiemelt státust kaptak a Rácalmáson, a Hankook Tire Magyarország Kft. beruházásával összefüggő ügyek. Az Iváncsa közigazgatási területén létrejövő, a különleges gazdasági övezetben található, önkormányzati tulajdonban álló, forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó közterület tulajdonjogát pedig a Fejér Megyei Önkormányzat kapta meg. A területen a dél-koreai SK Innovation óriási akkumulátorgyára és a Hankook üzeme is termel. Az övezetből kihagyták az ellenzéki vezetésű Dunaújvárost.

Új vezetőt kap a NAV Július elsejétől Sors Lászlót Vágujhelyi Ferenc követi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) élén. A programozó matematikus végzettséggel rendelkező szakemberre újfajta adóhatósági feladatok megvalósítása vár a kormány tervei szerint - derül ki a hivatalos indoklásból.

Vonzó maradt a Szép-kártya

Miközben az év végéig szabad az átjárás a Széchenyi pihenő (Szép) kártya egyes alszámlái (szálláshely, vendéglátás és szabadidő) között, a számlára utalt összeg után továbbra sem kell szociális hozzájárulási adót (szocho) fizetni. A turizmusra költhető rekreációs keretösszeg 450 ezer forintról 2021. június 30-ig 800 ezer forintra nőtt, ez az időszak is meghosszabbodott az év végéig.

Új korszak kezdődik a csomagküldésben

Júliustól első napjától megszűnik az EU-n kívülről érkező 22 euró (mintegy 8 ezer forint) alatti áruk áfamentessége, 150 eurós (54 ezer forint) értékig azonban a termékek behozatala továbbra is vámmentes marad (de áfát kell utánuk fizetni). A vámügynöki szolgáltatás díja pedig termékértékhez igazítottan sávos lesz.

Mindez azt is jelenti, hogy a webáruháznak a vevők tagállamainak minden egyes nemzeti adóhatóságához külön-külön be kell jelentkeznie, majd az ott érvényes szabályok szerint külön-külön áfa bevallásokat kell benyújtania és ennek megfelelő áfa befizetéseket kell teljesítenie. Július 1-jétől lehetővé válik, hogy az adott webáruház - bármely EU-s országba értékesítsen is - kizárólag a saját országában, a saját nyelvén adjon be áfa bevallást a más EU-s országokba történő értékesítései kapcsán.

Szigorítanak a külföldi fuvarozókkal szemben A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. július 1-jétől automatikusan a legrosszabb környezetvédelmi kategóriába sorolja azokat a HU-GO rendszerben regisztrált, 3,5 tonna feletti össztömegű, külföldi felségjelzésű tehergépjárműveket, amelyek környezetvédelmi besorolását nem tudják hitelt érdemlően igazolni a fuvarozók.

Újabb tevékenységekkel hagy fel a Magyar Posta

A Magyar Posta Zrt. kivezeti szolgáltatási portfóliójából júliustól a címezetlen reklámkiadványok terjesztésének minden típusát, így a kereskedelmi, az ingyenes sajtótermékek és a politikai reklámkiadványok terjesztését is. A bejelentés szerint a Magyar Posta részesedése ezen a piacon becslések szerint mintegy 25 százalékos, és ezzel a második legnagyobb szereplő. Az állami társaság szerint az internethasználat terjedésével párhuzamosan a címezetlen reklámkiadványok piaca is zsugorodik, a posta által kézbesített kiadványok száma tavaly egyharmaddal volt kevesebb, mint 2019-ben, a nyomott árak miatt pedig a tevékenységhez kapcsolódó költségek rendre meghaladták a bevételt. Azóta kiderült, hogy csütörtöktől a MédiaLOG-DMHM Zrt., az állami médiaholdinghoz, azaz a KESMA-hoz (Közép-európai Sajtó- és Média Alapítvány) tartozó Mediaworks Zrt. terjesztőcége viszi házhoz Magyarországon az összes napilapot – így a Magyar Nemzet, a Nemzeti Sport, a megyei lapok mellett olyan lapokat is mint a Ringier Axel Springer Magyarország Kft.-hez tartozó Blikk vagy a XXI. Század Média Kft.-hez tartozó Népszava.

Nagyobb biztonságban a fogyasztók Júliustól a korábbinál szélesebb termékkörnél lesz kötelező használati útmutatót az esetek többségében viszont elegendő lesz online formában hozzáférhetővé tenni. A jelenlegi előírások szerint a használati útmutató csak külön jogszabályban vagy biztonsági szabványban meghatározott termékköröknél - a többi között játékoknál, villamossági cikkeknél vagy egyéni védőeszközöknél - kötelező. Július 16-tól minden nem élelmiszer termékhez közérthető és egyértelmű, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell mellékelni.

Érkeznek az újfajta olcsó hitelek

Júliustól indul a vállalkozásokat segítő Széchenyi Kártya újraindítási program (miközben az MNB kivezeti a NHP Hajrá programját). Az ígéretek szerint e programban gyakorlatilag felső korlát nélkül áll majd rendelkezésre forrás. A vállalkozástok számára 100 millió forintig, kétéves futamidővel, legfeljebb 0,1 százalékos fix kamattal elérhető lesz folyószámlahitel, likviditási hitel 250 millió forintig, hároméves futamidővel, legfeljebb 0,2 százalékos fix kamattal, valamint beruházási hitel 1 milliárd forintig, tízéves futamidővel, legfeljebb 0,5 százalékos fix kamattal. Ezenfelül lesz lízingkonstrukció, az uniós pályázatokhoz szükséges önerőhitel, valamint turisztikai kártya is. A termékek nettó kamata így 1 százalék alatt marad. A hiteldöntések meghozatalára - amennyiben minden dokumentáció hiánytalanul rendelkezésre áll - a pénzügyi intézményeknek legfeljebb 30 nap, illetve beruházási típusú hitelek és a lízingkonstrukció esetén legfeljebb 60 nap áll rendelkezésükre.

Eltűnik vagy megdrágul sok műanyag termék

Tilos lesz forgalomba hozni egyes egyszer használatos műanyagokat csütörtöktől. A műanyag zacskóknál differenciált szabályozást vezetnek be, azokat tiltják be, amikből a legtöbb fogyott, jellemzően a pénztáraknál megvásárolhatók. A könnyű műanyag poharakat viszont csak 2023-tól tiltják be. Kúliustól tilos lesz a műanyag fültisztító pálcika, evőeszköz (villa, kés, kanál, evőpálcika), tányér, szívószál, italkeverő pálcika, léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó pálcák, beleértve a léggömböt a pálcához rögzítő szerkezetet, és az expandált polisztirolból készült ételtároló edény, és italtartó poharak forgalmazása. Szintén tilos könnyű műanyag hordtasak forgalomba hozatala, amelynek falvastagsága 15 mikron és afeletti, a biológiailag lebomló műanyagból készült kivételével. (Csak az első forgalomba hozatal lesz tilos, tehát aki már beszerzett ilyen eszközöket, az még felhasználhatja a készletét.) A hagyományos műanyagból készült zacskók környezetvédelmi termékdíját a kilogrammonként 57 forintról 1900 forintra emelik.

Lassabban térülnek meg a napelemes beruházások

Az önerőből megvalósított napelemes rendszert telepítők 2023. december 31-ig szerződhetnek szaldó elszámolásban az áramhálózati cégekkel, ugyanakkor a beruházást állami támogatással megvalósítók esetében ezt 2021. július 1-jétől felváltja a bruttó elszámolás. Ez azt jelenti, hogy az áramszolgáltató már nem ingyen tárolja majd a napelemes rendszerek többlettermelését, hanem a hálózatba feltöltött energiáért kevesebbet fizet, mint a hálózatból vételezett energiáért számláz. Ami praktikusan azt jelenti, hogy mostantól nehezebbé válik "lenullázni" a villanyszámlát és ezzel egyidejüleg kitolódik az ilyen rendszerek, beruházások megtérülési ideje.