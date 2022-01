Kedden tartja soron következő kamatdöntő ülését a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A legutóbbi, tavaly decemberi ülésén a tanács 30 bázisponttal 2,40 százalékra emelte az alapkamatot, erről egyhangúlag, 9 szavazattal döntöttek. Ahogy az egynapos és egyhetes fedezett hitel kamatának 4,4 százalékra, az egynapos betét kamatának 2,4 százalékra emeléséről is - derül ki az MTI beharangozójából, amely a jövő heti lényeges makrogazdasági eseményeket sorolja fel.

A 2021 december 14-i kamatmeghatározó ülésének rövidített jegyzőkönyve szerint az alapkamat-emelési ciklus - a novemberi lépéssel megegyező 30 bázispontos - folytatása biztosítja a kiszámíthatóságot, miközben a rendkívül gyorsan változó pénz- és árupiaci környezetben a jegybank az egyhetes betéti eszköz segítségével a továbbiakban is gyorsan, rugalmasan és a szükséges mértékben reagálhat a rövid távú inflációs hatásokra. Az aszimmetrikus kamatfolyosó növeli a jegybank mozgásterét és biztosítja a kellő rugalmasságot - áll a jegyzőkönyvben.

A monetáris tanács tagjai kiemelték annak fontosságát, hogy az egyhetes betéti rátában bekövetkező lépések tartósan beépüljenek az MNB alapkamat-emelési ciklusába is. Ezt biztosítandó az alapkamat 2022-ben felzárkózik és ismét összeér az egyhetes betéti ráta szintjével. Az MNB - ahogy az előző három héten, most január 20-án csütörtökön is - az előző hetivel megegyező 4,0 százalékon hirdette meg egyhetes betéti tenderét. Ezzel 4. hete tarja ezen a szinten az effektív rátát, miután az első idei aukción megszakította a kamat emelésének november közepétől hat héten át tartó sorozatát. A jövő heti tenderre a monetáris tanács keddi ülése után kerül majd sor.

Mennyi volt az átlagbér?

Kedden közli a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a keresetek tavaly novemberi alakulását. Tavaly októberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 8,5 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. A bruttó átlagkereset 431 300, a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagkereset 286 800 forint volt. A 6,5 százalékos októberi inflációval számolva a reálkeresetek 1,9 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.

A múlt év első tíz hónapjában 2021. január-októberben a bruttó átlagkereset 428 900, a nettó átlagkereset 285 200 forintot ért el, mindkettő 8,5 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A reálkereset 3,7 százalékkal emelkedett, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,6 százalékos növekedése mellett.

Hányan dolgoznak Magyarországon?

Csütörtökön a foglalkoztatottság-munkanélküliség legfrissebb, tavaly decemberi mutatóit közli a KSH. Tavaly novemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 677 ezer volt, 10 ezerrel kevesebb az előző havinál, de 45 ezerrel több az egy évvel korábbinál. A szeptember-novemberi három hónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 687 ezret tett ki, 70 ezerrel többet, mint az előző év azonos időszakában. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 88 ezerrel nőtt, a magyarországi háztartások külföldön dolgozó tagjaié 14 ezerrel csökkent. A munkanélküliek száma 179 ezer volt tavaly novemberben, ami 3,7 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg, 0,2 százalékponttal alacsonyabb az előző havinál. A tavaly szeptember-novemberi három hónapos időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 177 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos volt.Tavaly szeptember-novemberben a 15-74 éves munkanélküliek száma 25 ezerrel, míg a munkanélküliségi ráta 0,6 százalékponttal csökkent.