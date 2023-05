A háztartások kötelezettségeinek szintje 14 524 milliárd forint volt 85 milliárdos negyedéves csökkenéssel, míg az éves változás 867 milliárd forint növekedés. Így a kettő eredményeként a nettó pénzügyi vagyon 2 196 milliárdos negyedéves növekedéssel 72 043 milliárd forintra nőtt és jelentősen megugrott a háztartások nettó finanszírozási képessége a korábbi negyedévhez képest.

Két hónap alatt ezer milliárd forint megtakarítás: sikerre viheti ötéves tervét a kormány állampapír Havonta 500 milliárd forint körüli friss megtakarítás áramlik az idén a háztartásoktól állampapírokba, ezzel nagyon közel került az állomány ahhoz a 11 ezer milliárdos értékhez, amelyet 2019-ben kitűzött a kormány. A többi értékpapírt is veszik a kisbefektetők, akik meg akarják védeni a pénzüket a magas inflációtól. Bővebben>>>

A lakossági állampapírok esetében a jelenlegi inflációs szintek mellett a nem infláció-indexált papírok látványosan veszítenek a vonzerejükből – és jellemzően átváltják őket indexált papírba és befektetési alapokba –, azonban az állomány továbbra is jelentős, így hozzá tud járulni több fontos nemzetgazdasági cél teljesüléséhez, mint például az államadósság belföldi finanszírozási stabilitásának növelése vagy az állami kamatkiadások hazai nemzetgazdaságban történő lecsapódása – állapította meg az MBH Bank elemzési centruma.

Új inflációkövető állampapír jelent meg a piacon, nézzük, mit érdemes most vásárolni Új állampapírt dobott piacra a Magyar Államkincstár: 2023. március 27-től vásárolható a legújabb, 2030/J sorozatszámú Prémium Magyar Állampapír. Kiszámolták, melyik állampapírral járhatnak legjobban a befektetők a következő egy évben. Bővebben>>>

Bizonyos rétegnek egész jól sikerült megtakarítani

A pandémia után látott elhalasztott kereslet pótlásának momentumát a tavalyi év második felétől már átvették az inflációs félelmek miatt előrehozott fogyasztási és beruházási döntések, ami fékezőerővel hat a vagyonfelhalmozás ütemére is, azonban az adatok alapján továbbra is erős megtakarítási képességgel rendelkeznek – bizonyos szegmensben – a háztartások.

A tranzakciókból látható nettó forrásbeáramlás is jelentős továbbra is, viszont jelen inflációs környezetben a háztartási vagyonok reálértékének csökkenése a legtöbb esetben nehezen elkerülhető lesz, ami középtávon már módosíthat a döntési preferenciákon és méginkább előtérbe kerülhetnek az inflációt részben vagy egészben lekövető reáleszközök és inflációkövető pénzügyi instrumentumok.

Kifogy a készpénz a zsebünkből

A folyószámla betétek és a készpénz állománya tovább csökkent, láthatóan a háztartások tudatosabb fele igyekszik védekezni az erőteljes inflációs folyamatok ellen más pénzügyi eszközökkel – a forrásbeáramlások alapján elsősorban indexált állampapírokkal és befektetési jegyekkel –, továbbá a megugró infláció mellett is fenntartani kívánt fogyasztási szint is csökkenti a megtakarításképződést, valamint a reálgazdaság általános lassulásával párhuzamosan is lassulhat a vagyonképződés üteme.

A korábban éveken keresztül kiválóan teljesítő fix kamatozású hosszú lakossági állampapírokat jelentős mértékben váltják át más lakossági instrumentumba a háztartások az erőteljes infláció miatt, keresve az inflációt korrigálni igyekvő papírokat és tőkepiaci alapokat.

Ezekre az eszközökre támaszkodnak a háztartások

A befektetési jegyekre negyedévről negyedévre egyre erősebben támaszkodnak a háztartások vélhetően szintén az inflációs félelmek miatt, láthatóan próbálják profikra bízni a vagyonkezelést az egyre turbulensebb és egyre komolyabb vagyonkezelési tudást igénylő környezetben.

A hitelfelvételi kedv a korábbi évek lendülete után erőteljes csökkenő tendenciát mutat és ez a trend várható a következő időszakban is, a jelenlegi kamatok mellett tovább csökkenhet a hitelkereslet és elhalasztásra kerülhetnek a hitelfelvételi döntések.

Ezen felül a vagyonszerkezetet értelemszerűen az általános makrogazdasági és tőkepiaci környezet mozgatta, az erőteljes inflációs tendenciák, az ukrán háború, a magasba emelkedett kamatok és recessziós félelmek továbbra is erősen befolyásolják a háztartások által tartott eszközök értékeit is, jelenleg épp minimálisan felfelé, mivel erősödnek a kamatemelési ciklusok végével kapcsolatos optimista várakozások.

Kis összeget is érdemes befektetni, akár havi szinten Gyakori tévhit, hogy kis összeget nem érdemes félretenni, így megtakarítani, miközben a legtöbb sikeres megtakarító így kezdi, és egy idő után már értkelhető megtakarítással rendelkezik. Ha megfelelő kockázatmentes hozamot is sikerül biztosítani ehhez, akkor már különösen célszerű a megtakarítást az erre felkészült bankokra bízni. Az OTP több terméket és szolgáltatást ajánl a szegmensben. Bővebben>>>

A 6500 milliárd forint felett tartózkodó készpénzállomány növekedésében hosszú idő után először látható csökkenés,

de az állományi szint csak minimális csökkenéséből ítélve a lakosság jelentős része továbbra sem a legalább az inflációt megközelítő hozamtermelésre képes eszközöket választja a készpénz helyett, ami a jelenlegi pénzromlási ütem mellett immár jelentős károkat okoz ezeknek a megtakarítóknak.