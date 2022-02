Amerikáig ért a víziszárnyastenyésztők panasza, így Nagy István bejelentette, hogy megszakítja amerikai kinttartózkodását és tárgyalóasztalhoz hívta az érintett gazdák és a Baromfi Terméktanács, valamint az Agrárminisztérium és az agrárkamara képviselőit, hogy átbeszéljék, mi vezetett el idáig és milyen megoldási lehetőségek vannak. A politikus Mélykúton a pénteki tüntetés után 13 órakor ültette a feleket a tárgyalóasztalhoz.

Mint korábban megírtuk a víziszárnyas-tenyésztő gazdáknak 2021 első negyedévére vonatkozó állatjóléti támogatásainak mindössze 37,7 százalékát, míg a második negyedévet illető hozzájárulások 44 százalékát fizették ki. A miniszter viszont a Magyar Nemzetnek tagadta, hogy 2021-ben az állam bármiféle támogatást visszatartott volna a baromfiágazattól és nem csökkentette annak mértékét sem.

Elszámoltatnák a magyar agrárium nagy szereplőit

A demonstráción a gazdák képviselője Szabó Bálint, ügyvéd elmondta, hogy a legfontosabb követelésük, hogy az elmaradt állatjóléti támogatásokat fizessék ki.

Nem érdekel minket, hogy ki nyúlta le, hová került, fizessék ki a termelőknek 30 napon belül, hogy nulláról tudjanak indulni!

- mondta.

Hozzáfűzte azt is, hogy ha van ma Magyarországon hatósági árstop, akkor legyen felvásárlási árstop is, ezért azt kérik, hogy a szakminisztérium határozzon meg a termelőknek, egy közösen megállapított rögzített minimál-felvásárlási árat, amelynél alacsonyabban senki a magyar piacon ne vehesse meg a kacsát és a libát a termelőktől. "Ettől az egésztől tegyék függetlenné az állatjóléti támogatásokat, mert azok nem azért vannak, hogy a felvásárlók jól járjanak, hanem az azért, hogy a termelők, ha már nem kapnak milliárdos vissza nem térítendő támogatást, akkor tudjanak ebből fejleszteni, vagy szintet tartani". Szerinte jelenleg az a gyakorlat, hogy a felvásárlási árakat az oligarchák úgy állapítják meg, hogy abba beleszámítják az állatjóléti támogatást, még azt is, amit a termelők meg sem kaptak.

"Nem várjuk meg, amíg a hatóságok kiderítik, ki lopta el a pénzt. Harmadik követelésünk, hogy elkezdődjön a magyar mezőgazdaság nagy szereplőinek elszámoltatása az Agrárminisztérium bevonásával, és egy független vizsgálóbizottság alakuljon, amely kivizsgálja, hogy hová tűnt az elmúlt időszakban a termelők pénze: a különféle tagdíjakon keresztül beszedett összegek és az állatjóléti támogatások 10 milliárdjai. Számoltassák el a Magyar Kacsa- és Libaszövetség vezetőségét és ha kell kezdeményezzenek büntetőeljárásokat" - fogalmazott Nagy Bálint.

A szövetségi vezetőket Kiss Istvánt és Szabó Miklóst a tüntetők nem tekintik partnereknek, szerintük ők az elmúlt hónapokban-években már leszerepeltek, a minisztert és a szaktárca munkatársait azonban várják a konstruktív párbeszédre.