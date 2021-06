Az idei április – az utóbbi évekre jellemző pozitív eltérések után – a 15. leghűvösebb volt Magyarországon 1901 óta. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a hónap 2,9 fokal volt hűvösebb, mint a 1991-2020 között számított 11,4 Celsius fokos referenciaátlag. Ugyan ebből semmilyen következtetés nem vonható le az évtizedes, illetve globális trendeket illetően, viszont a magyarországi gyümölcstermesztésre minden bizonnyal negatívan hatott.

A termést újra a tavaszi fagyok befolyásolták a legnagyobb mértékben, és a terméskötődésnek nem kedvezett a szokatlanul hűvös, borult, fényszegény időjárás sem, és ezen egy-egy napos-meleg ciklus sem változtatott érdemben - mondta el Apáti Ferenc, a Fruitveb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a Napi.hu megkeresésére.

QP | Quality Placement

A szakember szerint ez sok gyümölcs termését hátrányosan érintette, de még pontos képet nem lehet adni a legtöbb termő esetében, mivel a rendkívül hűvös és fényszegény tavasz miatt nagyon vontatott a gyümölcsök fejlődése, érése. "Bő két hét csúszásban van a szezon, így érdemben még - a szamócán kívül - el sem kezdődött, jóllehet ilyenkor egy normális évben már szüreteljük a cseresznyét" - tette hozzá.

Drága barackra és kajszira készülhetünk

Jelenleg az látszik, hogy a kajsziból és az őszibarackból lesz a tavaszi fagykárok miatt gyenge termésünk, minden más gyümölcsfajnál még van kilátás egy közepes vagy akár jó termésre. Nehezíti a becslést az is, hogy termesztőkörzeteként, termőhelyenként, fajtánként (akár még egy vállalkozáson belül is) nagyon változékony a kép a várható termés vonatkozásában - ismertette Apáti Ferenc a helyzetet a népszerű csonthéjasok - idetartoznak a barackfélék, a cserenye vagy épp a szilva is - esetében.

A többi gyümölcsfajnál még van remény arra, hogy normál, kiegyensúlyozott piaci viszonyokkal, illetve árakkal fogunk találkozni - jelezte a szakember, aki szerint ha az időjárás kedvező lesz, akkor a kereslet-kínálat határozhatja meg az árakat. Viszont ha a következő hetekben bejönne egy tartósan csapadékos időszak (mint ahogyan az az előző három év júniusaiban megtörtént), az nagyon rövid idő alatt nagyon jelentős károkat okozhat a szamóca, a cseresznye és a meggy termésében.

"A sok csapadék miatt felreped és/vagy rothad a termés, és eleve vontatottak a szüreti munkák az esőzések miatt. Ami miatt a szezon bizonyos részében jelentősen szűkülhet a kínálat, ami pedig az árak emelkedését eredményezheti. Vagyis e gyümölcsfajoknak az kedvezne, ha napos, mérsékelten meleg és száraz idő következne júniusban" - mondta el Apáti az ideális és a kedvezőtlen körülményekről.

Az egyelőre elérhető időjárási modellek alapján június második hetében ismét csapadékosabb lehet az időjárás, ami akár 7-9 napig is kitarthat. Fontos azonban rögzíteni, hogy ilyen hosszútávra csak pontatlanul lehet előrejelezni a meteorológiai folyamatokat. Reménykedni lehet még a melegebb, naposabb időszakban a következő hetekben.

A különböző gyümölcsfajok termésátlagáról szerinte csak június 10-15. körül adható majd pontosabb becslés. Egyelőre viszont az látszik, hogy éves alapon nagy eltérések nem lesznek. Ennek azonban az az oka, hogy tavaly szinte minden gyümölcsből gyenge termést realizáltak, idén nem lesz nehéz meghaladni a tavalyi számokat.

"A kajszi és az őszibarack kivételével minden gyümölcsfaj esetében jobb termést várunk, mint a tavalyi. Az viszont jelenleg még nehezen megmondható, hogy mely faj fog a sokéves átlag körül vagy akár e fölött teljesíteni, ugyanis egyes fajoknál (valószínűleg cseresznye, meggy, szilva, de még ez nem teljesen biztos) átlag körüli termés várható, míg almából jelenleg jó termésre van kilátás" - magyarázta Apáti Ferenc.

Az eper sem az igazi Az eper bolti ára tartósan 2000 forint körül rekedhet kilónként. Jelenleg 1800 forintba kerül az import eper kilója, míg a magyaré 3500 forint, és ez hetek óta így van - mondta Kelemen Péter, a Fruitveb terméktanács alelnöke vasárnap.



Idén feleannyi cseresznye terem, mint a sokéves átlag, a hűvös és csapadékos tavasz miatt. Várhatóan a cseresznyét is magas áron kezdik majd árulni.

A betegségek is megjelentek

A csapadékosabb időjárás nemcsak a cseresznye termését rothasztja, repeszti fel, de melegágya a növénybetegségeknek is. Apáti szerint ezek az elmúlt időszakban meg is jelentek: a meggy esetében a monília és glöospórium-fertőzés nagyobb vagy jóval nagyobb lesz az átlagosnál. Utóbbi hatásai inkább majd csak június közepére vagy a szüretre ütközik ki.

Az almában is jelentős varasodás-fertőzést érzékelünk eddig, de még mindig nem zárult le a primer fertőzési időszak, vagyis a károk a következő hetekben még tovább növekedhetnek - jelezte a FruitVeb elnök a Napi.hu kérdésére. Azonban azt is közölte, hogy a tavaszi fagyok és a virágzás alatti hűvös csapadékos időjárás így is nagyobb gondot jelent, mint amekkora problémát a megnövekedett növényvédelmi problémák jelenthetnek majd.

A járvány közvetett hatása segíthet az árrobbanásnál

Arra a kérdésre, hogy milyen árváltozásokra számíthatnak a fogyasztók a piacokon és a boltokban az egyes termények esetében, és milyen hatást gyakorolhat a drágulásra a koronavírus-járvány, Apáti Ferenc azt közölte, hogy a pandémia az árakra relatíve kis hatást gyakorolt. "A járvány miatt azt érzékeltük, hogy kevesebb vásárló van a boltokban, illetve kiesett a HoReCa-szektor és részben az iskolák, óvodák „pluszfogyasztása”, mely tényezők összességében 10-20 százalék keresletmérséklődést jelentettek. Ez nyilván nyomasztólag hat az árakra, tehát lefelé nyomja az árakat" - tette hozzá.

Még van remény arra, hogy a legtöbb termény esetében a fogyasztók megússzák a jelentős drágulást: "a tavalyihoz viszonyítva, amikor extrém magas gyümölcsárak uralkodtak a nagyon gyenge termés miatt, idén arra lehet számítani, hogy a legtöbb gyümölcs olcsóbb lesz." A legtöbb termény esetében még kiszámíthatatlanok, hogy mire számíthatunk, de arra lehet készülni, hogy a kajszi és az őszibarack idén is relatíve drága lesz, viszont talán nem annyira, mint tavaly, ha a többi gyümölcsből mint helyettesítő termékből megfelelő lesz a kínálat.