Mérföldkő: 33 ezren nyilatkoztak, hogy az orvosi kamarában maradnak

A Magyar Orvosi Kamara tagjainak kétharmada nyilatkozott arról április 1-jén éjfélig, hogy továbbra is tagok akarnak maradni, jelentett be Kincses Gyula, a MOK elnöke. Semjén Zsolt február elején nyújtott be törvényjavaslatot, hogy az orvosok akkor is végezhetnek egészségügyi tevékenységet, ha nem tagjai a kamarának.