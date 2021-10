Londoni pénzügyi elemzők szerint valószínű, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 15 bázispontos lépésekben folytatja a jelenlegi kamatemelési ciklust, de erősödhet a jegybankra nehezedő piaci nyomás az agresszívabb szigorító lépések végett.

A monetáris testület keddi kamatdöntő ülésén az előrejelzési konszenzusnak megfelelően 15 bázisponttal 1,80 százalékra emelte a jegybanki alapkamatot, emellett ugyanilyen mértékben 0,85 százalék és 2,75 százalék közé emelte a kamatfolyosót.

A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői a döntést és az ülésről kiadott közleményt kommentáló kedd esti értékelésükben kiemelték azt a véleményüket, hogy az MNB monetáris tanácsa a változatlan mértékű kamatemelés mellett a korábbinál keményebb alaphangú előretekintő útmutatást adott a piacoknak. A ház szerint ennek egyik elsődleges megnyilvánulásaként a monetáris testület közleménye utal arra, hogy az inflációs kockázat a korábban vártnál makacsabbnak bizonyulhat, emellett elhangzottak olyan nyilatkozatok, amelyek szerint a szigorítási ciklus áthúzódhat 2022-re.

A Morgan Stanley londoni elemzői közölték: jelenleg fenntartják azt az előrejelzésüket, hogy az MNB az idei év végéig még két, egyenként 15 bázispontos kamatemelést hajt végre, mivel a magas energiaárak és a maginflációs csoportba tartozó termékek továbbra is magas árszintje miatt várhatóan erős marad az inflációs nyomás. A ház ugyanakkor változatlanul felfelé ható kockázatokat lát saját kamatemelési előrejelzésére is, és nem tartja kizártnak, hogy az MNB novemberben egyszeri 30 bázispontos emelést is bejelenthet, annál is inkább, mivel a tizenkét havi magyarországi infláció októberben valószínűleg megközelíti a 6 százalékot.

Ráadásul a feszes munkapiaci helyzet és a jövőre tervezett jelentős minimálbér-emelés megteremti az alapjait annak is, hogy a kamatemelési ciklus áthúzódjon 2022 első negyedévére - hangsúlyozzák a Morgan Stanley elemzői.

Menni kell legalább 2,4-ig

Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői kedd este ismertetett előrejelzésükben szintén azt a véleményüket emelték ki, hogy erősödik az MNB-re nehezedő nyomás az agresszívabb monetáris szigorítás végett. Ők azonban az közölték, hogy a maguk részéről továbbra is lépésenként 15 bázispontos emelésekkel számolnak az MNB részéről, és várakozás az, hogy a magyar jegybank 2022 elejéig 2,40 százalékra emeli alapkamatát.

A Capital Economics elemzői szerint ugyanakkor vannak olyan aggályok a piacon, hogy az MNB monetáris politikája nem kellően agresszív a jelenlegi inflációs környezetben, különösen azóta, hogy a lépésenkénti kamatemelési ütem a kezdeti 30 bázispontról 15 bázispontra lassult. A cég várakozása szerint az éves összevetésű magyarországi infláció novemberben 6 százalék fölé emelkedik, és egészen 2022 késői szakaszáig - vagyis az MNB által jelenleg vártnál hosszabb ideig - a jegybanki tűrési sáv felső széle felett marad.

Más nagy londoni házak kisebb inflációs kockázatokat látnak.

A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport londoni kutatási részlegének (BofA Global Research) feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzői stábja a térség inflációs kilátásairól összeállított legutóbbi helyzetértékelésében közölte: várakozása szerint az idei negyedik negyedév után mérséklődik a magyarországi infláció üteme. Az elemzőik szerint kedvező lenne a forint szempontjából, ha a magyar jegybank bármilyen módon áthelyezné a szigorítási cikluson belül a hangsúlyt a kamatpolitikáról a mennyiségi enyhítési műveletek kiigazítására, tekintettel arra is, hogy a folyómérleg-folyamatok kedvezőbb irányt vettek.

A BofA Global Research mindenesetre az idei év végére 2,10 százalékos, 2022 végére pedig 2,70 százalékos MNB-alapkamatot valószínűsít.