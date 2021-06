A nyári meleg napokon a hosszabb ideig tartó sétáltatást érdemes kora reggel és késő délután megtartani. A naptól felhevült aszfaltot is érdemes elkerülni, hiszen ott könnyen égési sérülés fenyegeti a sétáltatott kutya mancsát. Az állatokról való gondoskodás a gazdi feladata - hangsúlyozzák az állatvédők.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyári kánikulában aggódó állatbarátok körében rendszeres téma a tűző napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számára történő segítségkérés. Seres Zoltán, egyesületi elnök szerint gyakran felejtenek kertben, udvaron egy – két napig (vagy tovább is) emberek házi kedvenceket. Van, hogy élelem – ivóvíz nélkül szenvednek az állatok. A kánikulában a kedvencek mellett gazdasági célú háziállatokra is fokozottabban oda kell figyelni. Ne csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk oda a szomszéd portán tartott állatokra is.

A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon a nagy kánikulában. Ha mégis ezt kell tennie, akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világos színűek. A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára, mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények között nem elegendő, ilyenkor az állat keresi a hűvös helyet, padlót, amire ráfeküdve hűtheti magát.

A 4 legfontosabb kánikulai tanács

a nagy nyári hőségben se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,

állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől szabadon el tud bújni,

kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell biztosítani,

házi kedvencünket ne hagyjuk egyedül autóban (még nyitott ablaknál se), hiszen a tűző napon a belső hőmérséklet az egekbe szökhet.

A nagy nyári magas hőmérsékletet könnyebben átvészelik házi kedvenceink, ha hűvös helyen készítünk kuckót számukra. Fontos a napjában többször újratöltött vizes tál. Ha módunkban áll nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és legfőképp ne kívánjunk tőle "csúcsteljesítményt".

A nagy nyári melegben egy autóban 5-10 perc alatt 60 fokra is felugorhat a levegő hőmérséklete, ami a bent tartózkodó élőlények számára hosszabb távon végzetes lehet. A lakásban a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését.

Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenzíven lihegő, eszméletét vesztett állat rendszerint hőguta vagy napszúrás áldozata. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben.