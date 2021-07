Karácsony: közbotrány, hogy annyit szed vissza az állam egy ápolónőtől, mint egy bankigazgatótól

Az adófizetők pénzén élősködő gazdagoknak biztosan nőni fog az adójuk. Lesz Tiborcz-adó és Mészáros-adó is, a multiktól is többet várunk, ahogy arról több mint 120 OECD-ország megállapodott, kivéve persze a Fidesz-kormányt, amely továbbra is a kiváltságokat védi - írta Karácsony Gergely Facebook-posztjában.