A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) elé kerülhet a december 24-i pihenőnap elrendelése a kiskereskedelemben. Ez azt jelenti, hogy a kormány elviekben nem látja akadályát annak, hogy az áruházláncok és más ágazati munkáltatók konszenzusos megállapodása esetén a szenteste napját a bolti alkalmazottak is teljes egészében otthon, a családjukkal tölthessék el, szemben a jelenlegi szabályozással, amely szerint aznap 14 óráig nyitva lehetnek az üzletek – tudta meg a Napi.hu.

Nemrég megírtuk: a karácsonyt megelőző, teljes szünnapról szóló munkavállalói igényt felkarolva az Egyenlő.hu modern keresztényszociális szakszervezet javaslatot tett a pihenőnap elrendelésére a Nemzetgazdasági Minisztériumnál, arra hivatkozva, hogy

a kiskereskedelemben dolgozó több százezer munkavállaló nagy többsége nő, családanya, akik a lakosság kiszolgálását jellemzően folyamatos munkarendben látják el.

Vagyis, a boltok jellemző nyitva tartásához alkalmazkodva be lehet őket osztani hétfőtől vasárnapig több műszakban, amikor helyt kell álljanak a pult mögött, a raktárban, a kasszában.

Az érintett munkavállalói kör délelőtt, délután és adott esetben éjszaka is dolgoztatható, így a munkavégzésük elérheti hetente a 80 órát, amely a karácsony előtti bevásárlási rohamban különösen megterhelő számukra.

Nyitottak a minisztériumban

„A szaktárcától Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár az érdekképviseletünknek küldött válaszlevélben azt jelezte, hogy a december 24-i pihenőnap elrendeléséhez a kereskedelmi tárgyú törvényeket kellene módosítani, amely előtt a kormány megvizsgálja annak társadalmi vetületét, és mérlegeli a várható gazdasági hatásokat. A hatásvizsgálatok tükrében dönthetnek a jogszabálymódosítás kezdeményezéséről a honatyák felé”

– mondta a Napi.hu-nak Bubenkó Csaba.

Hozzátette, az államtitkár arra is kitért, hogy a szolgáltatási szektor egyik meghatározó nemzetgazdasági ága a kereskedelem, amely a feldolgozóipar után a nemzetgazdasági jövedelem termelésében a második legjelentősebb szektor.

Megjegyezte, hogy az elmúlt évtizedben a kereskedelem fokozott mértékben támogatta a hazai gazdasági növekedést – ez az elnök szerint a bolti dolgozók munkájának is az eredménye, illetve elismerése.

Évente egy háromnapos pihenés

Czomba Sándor jelezte, hogy a VKF lehet az a platform, amely alkalmas az ilyen jellegű kérdések megvitatására, ezért javasolta, hogy következő lépésként azt az Egyenlő.hu – a Munkástanácsok Országos Szövetsége tagjaként – kezdeményezze a témát a fórumon, a szakszervezeti szövetségen keresztül.

Évek óta szorgalmazzuk a szentestére szóló pihenőnapot a bolti alkalmazottak esetén, akik egész évben megfeszített tempóban helyt állnak és csak ez az egy alkalom lehetne, amikor összefüggően három napot tudnának otthon lenni, és így méltóképpen felkészülni a szeretet ünnepére

– fogalmazott a szakszervezeti vezető, aki szerint a család fontosságának alapelvét jeleníti meg a kormány nyitottsága az érintett dolgozóknak kiemelten fontos ügyben.

Nincs szabadság decemberben

Szavai szerint a vállalatoknak – amelyek az éves bevételük 20-30 százalékát novembertől termelik meg – el kellene gondolkodniuk a szabad szenteste hosszabb távú társadalmi és munkaerőpiaci előnyein.

Tavaly volt már olyan üzlet, amelyik ki sem nyitott a karácsony előtti napon, ami gesztusértékű volt a dolgozókkal szemben, akiknek ezzel erősödött a munkaadó iránti lojalitása. Akkori felmérésünk szerint ráadásul az önkéntesen meghozott intézkedéssel nyert plusz pihenőidő következtében javult a munkavállalók hatékonysága, és a mentális, fizikai egészségük – idézte fel.

Mint megjegyezte, a boltok alkalmazottai az év során már korábban, időarányosan ki kell vegyék a nekik járó szabadságot, ezért a decemberi roham idején nem megoldás számukra ez a hagyományos módszer.

Van esély a közös döntésre

A Munkástanácsok támogatja a felvetésünket és nyitott arra, hogy előterjessze azt a VKF-ülésen. Információink szerint a kereskedelmi vállalatok sem zárkóznak el az ünnepi pihenőnap kérdésétől.

Illetve, korábban a CÖF-CÖKA civil szervezet szellemi honvédői is közleményben álltak ki amellett, hogy a kereskedelemben dolgozóknak is legyen szabad a december 24-e, mert nekik is fontos a családjaik összetartása, ellátása és az együttlét – idézte fel Bubenkó Csaba.

Jelezte, hogy bíznak abban: a versenyszféra szereplőivel tervezett egyeztetések eredményeként már az idei karácsony előtt megkaphatják a munkavállalók a régóta várt szabadnapot.

(Thurzó Katalin)