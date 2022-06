"Lehet játszadozni a szavakkal, de a hétvégén bejelentett intézkedéscsomag pontosan az, aminek látszik: brutális megszorítás. Szemben a kampányszlogenekkel és az ellenzék szapulására elfecsérelt propagandával, az Orbán-kormány jelenlegi formájában felszámolta a rezsicsökkentést. Tette mindezt előzetese egyeztetés és hatástanulmányok megismertetése nélkül" - írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán.

"Nem igaz az az állítás, hogy a kisvállalkozások és az önkormányzatok képesek lesznek kigazdálkodni annak hatásait, hogy kikerülnek a rezsicsökkentés alól. (Nagy Márton gazdasági miniszter vasárnapi nyilatkozata szerint képesek.) A járvány, a válság, a háború és a foglalkoztatási gondok által meggyötört vállalkozások ennek hatásait áremelkedésekkel tudják csak kezelni, ez tovább gerjeszti az inflációt, vagyis a most bejelentett kormányzati megszorítások mindenkit érinteni fognak.

Attól tart, az egészségügyön, oktatáson és önkormányzatokon fog a kormány spórolni

A 'minisztériumi kiadáscsökkentés' valódi jelentése pedig nem más, mint hogy az egészségügy, az oktatás, a szociális szféra, a rendvédelem, az önkormányzatok nyögik majd a költségvetési megszorítások terheit.

Azt kértük a kormánytól, hogy bővítse, és ne szűkítse a rezsicsökkentés hatálya alatt lévő területeket. Egyik ilyen szektor a közösségi közlekedés, ahol egyszerre jelenik meg az üzemanyag ára növekedése miatti teher, valamint a villamosenergia és a földgáz árának drasztikus emelkedése miatti többletköltség. Ez 20 milliárd forint körüli többletet is jelenthet 2022-ben az előző évhez képest.

A kormány által most bejelentett lépés azt eredményezi, hogy a közvilágítás is kikerül a rezsicsökkentés hatálya alól. Az energiaköltségek növekedése több, mint pénzügyi kérdés. Fenntarthatósági is. Ezért sürgős lépésekre van szükség a károk felmérése, minimalizálása, és hosszú távú rendezése érdekében" - írja a főpolgármester.

Annak érdekében, hogy Budapestet megvédjék a rezsicsökkentés hatásaitól Karácsony

összehívja a fővárosi önkormányzati szakértőiből, a legnagyobb fogyasztójú fővárosi tulajdonú cégek vezetőiből álló testületet, és javaslatokat vár, az energiaköltségek csökkentése érdekében.

Egyeztetést kezdeményez a fővárosi országgyűlési képviselőkkel.

A június 13-ai héten Brüsszelben tárgyal az Európai Bizottság illetékeseivel annak érdekében, hogy a fenntartható energiapolitikára uniós forrásokat szerezzenek Magyarországnak és Budapestnek.

Tárgyalást kezdeményez a budapesti gazdasági élet meghatározó szereplőivel, civil szervezetekkel és a tudományos élet meghatározó szereplőivel, hogy közösen javaslatokat dolgozzanak ki az energiahatékonyság és a fenntarthatóság jegyében.

"Ezen alkalmakkor a kormánnyal is módunk lesz az elmaradt egyeztetések lefolytatására. Mert Budapest nem lehet a rezsicsökkentés megszüntetésének kárvallottja" - írja Karácsony Gergely.