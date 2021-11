A globális logisztikai láncok megszakadása mellett (azaz, hogy nem lesz elég áru a boltokban és a neten rendelt cuccok sem érkeznek meg időre) újabb jelenség fenyegeti a nagy karácsonyi bevásárlást: a munkaerőhiány.

Az idei harmadik negyedévében éppen annyival csökkent a boltos létszám, mint amennyivel a szállodák, vendéglátóhelyek foglalkoztatottainak száma emelkedett, így feltehetően visszamentek a pincérek a boltokból a vendéglőbe (bár a szükségesnél még mindig kevesebben vannak ők is).

Igaz, közben csökkent is a boltok száma, tovább bővült a webpiac, nem tért magához az iparcikkes boltok köre, és szaporodtak az önkiszolgáló pénztárak is.

Hogy égető a munkaerő hiánya, azt az is jelzi, hogy például a piacvezető Lidl 187 álláspozíciót hirdet - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Az uniós foglalkoztatási portál (Eures) 115 ezer bolti eladónak kínál munkát, és aki be is van oltva, könnyebben válogathat. Mindez a karácsonyi, ünnepi időszak kapujában, az utolsó pillanatokban a remélt nagy ajándékvásárlási hullám előtt.

A kereskedelem bérollója 118 ezer forint (az autószalonban az eladó havi bruttója 333 ezer forint, a zöldséges boltban 215 ezer forint), a nemzetgazdaság fizikai dolgozóinak átlagkeresete pedig 15 ezerrel több a boltosokénál. Lehet válogatni boltok között is a munkában, válogatnak is a boltos dolgozók.

Foglalkoztatottak a boltos világban első negyedév második negyedév harmadik negyedév 2019 374 372 364 2020 378 360 378 2021 351 362 352 kiskereskedelem, ezer fő Forrás: KSH

Akkor csökkent a létszám a harmadik negyedévben, amikor megszűntek a járvány miatti kényszerű korlátozások. A részmunkaidős foglalkoztatottak száma mindeközben 21 ezerről 23 ezerre nőtt 2021-ben első negyedévről a harmadikra (a másodikban nagyobb volt az ugrás).