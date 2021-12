A korrupció minden formája visszataszító, de az, amikor a kiváltságosok érdekében a kiszolgáltatottakon nyerészkednek, a visszataszító korrupciót is még visszataszítóbbá teszi - írta Karácsony Gergely, aki a Párbeszéd társelnöke is, a Facebook-oldalán. Vizsgálni kell azt is: "nyerészkedtek-e ezek a gazemberek" még az eladósodott emberek kilakoltatásán is.

Mint írta, az Orbán-kormány "igazságügyi államtitkárának" korrupciós ügyében a magától értetődő lemondás nem ad választ a legfontosabb kérdésekre: arra, miért adott a végrehajtások kapcsán kinevezése napján teljhatalmat Varga Judit igazságügyi miniszter Völner Pálnak; van-e ennek köze ahhoz, hogy "ugyanez a Völner engedélyezte újságírók, ellenzéki közéleti emberek törvénytelen megfigyelését a Pegasus-szoftverrel"; hogyan lehetséges, hogy egy-egy végrehajtói "praxison" akár évente több száz millió forintot lehetett keresni az Orbán-kormány alatt.

"Az a minimum, hogy feláll az ügy politikai szálait és összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság, amelynek meg kell vizsgálnia az Orbán-kormány ideje alatt történt, feltűnően nagy számú kilakoltatásokat, és fel kell tárnia, milyen rendszerszintű problémák merültek fel a túl sokszor kegyetlen, embertelen végrehajtási eljárásokban" - fogalmazott a főpolgármester.

A Legfőbb Ügyészség kedden jelentette be, hogy vezetője Völner Pál országgyűlési képviselő, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését kérte a házelnöktől egy hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.

Völner tagadja a bűnösségét

Völner Pál jogi képviselője a nap folyamán közölte: ügyfele kedden benyújtja lemondását államtitkári tisztségéről. Az ügyvédi iroda közleményében az áll: Völner Pál nem ismeri el büntetőjogi felelősségét, semmilyen bűncselekményt nem követett el, "államtitkári és miniszteri biztosi feladatait tisztességesen és a törvényeknek megfelelően látta el".

Ellenzék: le kell mondania az igazságügy-miniszternek!

Varga Judit igazságügyi miniszter lemondását sürgették közös keddi sajtótájékoztatójukon ellenzéki politikusok Völner Pál már távozott államtitkár ügye miatt - számolt be az MTI.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese szerint Varga Judit szerepét is vizsgálni kell, hiszen a miniszter adott engedélyt államtitkárának a megfigyelések szentesítésére, valamint a végrehajtókkal kapcsolatos ügyek kezelésére. A parlament mentelmi bizottságának alelnökeként kezdeményezi, hogy minél hamarabb üljön össze a testület, ezzel is segítve az igazság minél gyorsabb kiderülését.

Nunkovics Tibor (Jobbik) országgyűlési képviselő - aki az ellenzék jelöltjeként Völner Pál eddigi körzetében indul a jövő tavaszi országgyűlési választáson - lemondásra szólította fel a kormánypárti politikust parlamenti mandátumáról, mondván, méltatlanná vált arra.

Tompos Márton, a Momentum szóvivője is arról beszélt: az igazságügyi miniszternek le kell mondania, ha nem tudott róla, hogy helyettese kenőpénzeket kapott, akkor azért, ha tudott, akkor pedig bűnrészesként. Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a Fidesz játékszerként kezeli a titkosszolgálatokat - jelentette ki, hangsúlyozva, "a titkosszolgálat nem játék", hanem az ország biztonságának egyik legfőbb garanciája.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) nyugat-magyarországi regionális koordinátoraként Bana Tibor független képviselő jelezte: az MMM elkötelezett a korrupció elleni fellépés iránt, és támogatja, hogy Völner Pál mondjon le parlamenti mandátumáról is. Az egyesült ellenzék célja az, hogy a jövő évi választás után vagy ne legyen ilyen ügy, vagy ha mégis történik ilyen, annak hathatós, érdemi és gyors következménye legyen - írta összefoglalójában az MTI.