Van, ahol már most késő karácsonyi ajándékot vásárolni

A koronavírus-járvány és a gazdasági termelés fellendülése miatt a nyersanyagok árai és a szállítási költségek jelentősen emelkedtek. A kedvezőtlen logisztikai helyzet miatt sok területen áruhiány is kialakult. Több országban már most figyelmeztetik a vásárlókat: ha játékot akarnak vásárolni karácsonyra, akkor most kezdjék el, mert decemberben hoppon maradhatnak. Az itthoni helyzetről a piacvezető Regió Játék nyilatkozott a Napi.hu-nak.