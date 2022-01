Karikó és Weissman 2022. május 1-jén veszi át a Kovalenko-érmet – közölte a Szegedi Tudományegyetem.

„A nukleozid-modifikált mRNS kifejlesztésében végzett úttörő” munkája elismeréseként kapja meg Karikó Katalin a 2022. évi Jessie Stevenson Kovalenko Medált. Ezzel a kitüntetéssel az amerikai Nemzeti Tudományos Akadémia az első két engedélyezett Covid-19 vakcina fejlesztését megalapozó tudóst, a Szegedi Tudományegyetemen biokémikus doktorrá avatott Karikó Katalint és a University of Pennsylvania (UPenn) laboratóriumaiban kutatótársává lett Drew Weissmant jutalmazza.

A National Academy of Sciences (NAS) 2022. január 24-én közzétett sajtóközleménye szerint Karikó Katalin és Drew Weissman kimutatta, hogy „a módosított mRNS in vivo állatokban gyulladásmentes és működőképes volt. Ez megnyitotta az utat arra, hogy az új mRNS-technológiát terápiás kezelésekre használják. Kutatásaik során, állatkísérleteikkel bebizonyították, hogy a nukleozid-módosított mRNS számos kórokozó – többek között az influenzavírus, a HIV, a SARS-CoV-2 és a malária – elleni vakcinázásra is használható.”

A módszer „a fertőzések megelőzésében, különböző akut és krónikus betegségek kezelésében és a génszerkesztésben” is alkalmazható – összegezte a két tudós eredményeit a NAS.

A Jessie Stevenson Kovalenko Medal kitüntetettjeként Karikó Katalin egy aranyozott bronzérmet kap, illetve osztozik a UPenn munkatársaként ottani kutatótársával, Drew Weissmannal a 25.000 dolláros (közel 8 millió forint) díjon, továbbá a két tudós a közös munka folytatására 50.000 dollár támogatásban részesül.

A NAS Kovalenko Medal kitüntetését 2022. május 1-jén, az Akadémia éves ülésének díjátadó ünnepségén veszi át Karikó Katalin, az SZTE kutatóprofesszora és Drew Weissman, az UPenn professzora.

A NAS 16 féle díja közül azzal is kitűnik a kétévente adományozott Jessie Stevenson Kovalenko Medal, hogy a kitüntetést eddig elnyert tudósok között Karikó Katalin az első magyar.

A korábban díjazottak között szerepel viszont a Nobel-díjas James P. Allison, a tudományos elismerések egyik amerikai csúcstartója, akit Karikó Katalinhoz kapcsol több kitüntetés is.