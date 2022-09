Dávid Ferenc, a DK politikusa a parlamentben hétfő este azt tette szóvá, hogy ötvenezer katás tűnt el a rendszerből és nem jelent meg más vállalkozóként.

Felmerül a kérdés: mi történt velük? Csak az oktatásban 30 ezren dolgoztak mellékállásban katásként, de sokan választották ezt a formát az egészségügyben is. Kinek jó, ha az egészségügy és oktatás újabb dolgozókat veszít el? - kérdezte az ellenzéki politikus az MTI beszámolója szerint.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára türelmet kért, mondván: hétfőn volt az első határidő, amíg az új szabályok szerint lehetett a katát választani.

Tíz nappal a határidő előtt 115 ezren választották az új katát a korábbi 400 ezerből, s 125 ezer új átalányadózó jelent meg, azaz összesen a katások fele már rendezte a saját sorsát - számolt be az államtitkár.

Szeptember végéig lépnie kell az exkatásoknak. Azoknak is kötelező, akik augusztus végén szüneteltették a tevékenységüket - közölte korábban a NAV.

A régi katásoknak a kataalanyiság megszűnése miatt szeptember 30-ig nyilatkozniuk kell a bevételeikről, és az esetleges 40 százalékos mértékű adót is be kell vallaniuk - adta hírül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nyilatkozatot azoknak is be kell nyújtaniuk, akik augusztus 31-én szüneteltették tevékenységüket.

Az adóhivatal jelezte: nyilatkozni a 22KATA jelű nyomtatványon kell, mely legegyszerűbben a NAV honlapjáról vagy közvetlenül az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban érhető el. A KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) történő azonosítás után a volt kisadózó a vállalkozói adószámát kiválasztva a 22KATA felületre jut, ahol néhány kattintással kitöltheti és beadhatja nyilatkozatát - olvasható a közleményben.