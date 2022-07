Az Országgyűlés által kedden kivételes eljárásban elfogadott törvénymódosítás a katások szerint bizonytalanná teszi a jövőt, rontja a megélhetési lehetőségeket és beszűkíti a mozgásterük. A kisadózó vállalkozók szeptembertől csak magánszemélyeknek számlázhatnak, de ez legtöbbüknek aligha járható út - derül ki a Billingo online számlázó felmérésből.

Az online kutatás 5000 fő megkérdezésével történt, akik egyhangúan lesújtó véleménnyel vannak a kormány döntéséről. Egy 1-től 5-ig terjedő skálán, átlagosan 1,4-esre osztályozták a hirtelen jött módosítást. A válaszadók közül volt aki szerint ezzel föladhatja az álmait, de olyan is aki arra panaszkodott, hogy alig tud enni adni 3 gyermekének.

Szívesen fizettek volna többet

Ugyanakkor legtöbbjük nem zárkózott volna el az adóforma finomításától, inkább a szigorítás mértéke az amit nehezen tudnak elfogadni. A válaszadók 43 százaléka húszszázalékos emelést tartott volna a leginkább elfogadhatónak, és mindössze 16 százalékuk volt elutasító bárminemű adóemeléssel szemben.

Az így megmaradt 40 százalékból viszont nagyon sokan lényegesen nagyobb százalékot is bevállalt volna. Sárospataki Albert, a Billingo vezérigazgatója szerint a legtöbb katás fel volt készülve arra, sőt nyitott volt arra, hogy nagyobb adóterhet vállaljon, viszont

erre a döntésre egyértelműen senki sem számított, és mind a vállalkozói, mind a könyvelői szakmát teljesen megdöbbentette az új helyzet.

Szinte mindenki dolgozik cégekkel

A felmérésből az is kiderül, hogy nem véletlen a felháborodás, ugyanis a katások alig 7,9 százaléka nyilatkozott úgy, hogy ők kizárólag csak magánszemélyeknek adtak ki számlát eddig is. Velük szemben 42,5 százalék exkluzívan cégekkel dolgozott, míg a fennmaradó többség, 49,6 százalék pedig cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt számlázott.

Ennek megfelelően a kutatás szerint mindössze minden tizedik katás maradhat csak ebben az adózási formában, de az a 350-400 ezer vállalkozó, aki nem szeretne lemondani az ügyfeleiről, az kénytelen lesz jogviszonyt váltani.

A válaszadók 69,9 százaléka szerint biztosan nem lenne fenntartható vállalkozása, ha ezentúl kizárólag magánszemélyeknek számlázna, és további 9,1 százalék bizonytalan ezzel kapcsolatban, jól érezhető, hogy mekkora súllyal voltak jelen a céges megrendelések a katások keresetében.

Az eredetileg is csak magánszemélyeknek számlázókon túl, mindössze 12 százalék az, aki úgy véli képes lenne így is fenntartani vállalkozását.

Ködösek a kilátások

Bár továbbra is bizonytalan helyzetük és a kitöltők fele nem is tudta megmondani mihez kezd majd, a katások egyharmada már biztos benne, hogy átalányadóra fog áttérni szeptembertől. Néhányunk arról is vallott, hogy nem feltétlen fog elriadni a szabályok megkerülésétől, 12 százalékukban a döntés hatására nagyobb hajlandóságot érez a "szürkézésre".

Az átalányadóra való áttérés után , a válaszadók 37,1 százaléka ugyan szeretné drágábban kínálni szolgáltatásait, de egyáltalán nem biztos benne, hogy az emelés után is megmaradnának ügyfelei. 33,5 százalékuknak nincs fenntartása az emeléssel kapcsolatban, 21,6 százalékok bizonytalan a témában, és mindössze 7,7 százalék az, aki nem tervez árat emelni.

A kata-módosítás többletköltségei tisztán árfelhajtó erejűek, amit az összes magyar ember megérez majd a tárcáján. Ez pedig a magas infláció mellett a lakosságot és a vállalkozókat is komoly kihívások elé állítja a jövőben - fogalmazott Sárospataki Albert.