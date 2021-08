A koronavírus-járvány a honvédség hagyományos toborzási módszerét is felborította, de a pandémia alatt sok innovatív megoldást dolgoztak ki, például továbbfejlesztették az online toborzást és élő csetszobákat is indítottak a Facebookon, az iskolákban pedig Skype-on csatlakoztak be az órákra. Mivel Magyarországon 2004-ben felfüggesztették a kötelező sorkatonai szolgálatot, a honvédség toborzással bővíti a létszámát - olvasható a portálon.

Az alezredes szerint a társadalomban pozitív irányba változott a honvédség megítélése.

Az idén eddig mintegy 3500-an jelentkeztek a honvédséghez, tavaly ez a szám hatezer volt, és 4880-an létesítettek valamilyen jogviszonyt a honvédséggel. A szerződéses katonák száma az új csatlakozók között több mint kétezerre tehető.

Mi a helyzet a bérekkel?

A honvédségnél a béreket alapvetően az állománykategóriához kötik, amely szorosan összefügg az iskolai végzettséggel. Természetesen szerepet kap a szolgálati idő hossza is.

A nyolc általánost végzettek nettó 170 ezer forintot, a középfokú végzettségűek nettó 200 ezer forintot vihetnek haza kezdő fizetésként. Az őrmesterek kezdő fizetése nettó 226 ezer forint, a hadnagyoké pedig nettó 275 ezer forint.