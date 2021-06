A kedvezményről Őrsi Gergely polgármester és Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója állapodott meg.

Fontos tudni, hogy a védettségi igazolvány felmutatása mellett a kedvezményes belépőjegy vásárlása esetén a jogosultság igazolása is kötelező! Nyugdíjas belépőhöz a nyugdíjas igazolvány, illetve 65 éven felül személyi igazolvány felmutatása szükséges.

A friss meteorológiai előrejelzés szerint szerdán és csütörtökön még folytatódik a hőség, akár 39 fok is lehet az ország egyes részein. Pénteken viszont nyugat felől megérkezik a hideg levegő első hulláma, akkor záporok, zivatarok is mérséklik majd a nagy meleget. A hét végétől változékony, gomolyfelhős, napos időre számíthatunk záporokkal, zivatarokkal. Hűvösebbek lesznek az éjszakák és visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is pár fokkal, átmenetileg megszűnik a hőség.