A folyamatos készlethiány ellenére eddig viszonylag jó volt az év a hazai kerékpár-kereskedőknél, az intenzív kereslet nyomán minden járművet eladtak, a lendületüket azonban fékezte a kínálati korlát - írja a Világgazdaság Sipiczki Róbertre, a Magyar Kerékpáripari és Kereskedelmi Szövetség elnökére hivatkozva.

A lap cikkét idézve az MTI azt írja: az idei forgalom 10-15 százalékkal lehet nagyobb a tavalyinál, a kereslet pedig mintegy 30 százalékkal nőtt. A szállítási költségek és az igény emelkedése miatt az idén 10-15 százalékos drágulás volt a piacon, ez némiképp a bevételeket is növelte. A szakember közölte: 150-160 ezer forintot fordítanak a vásárlók egy új kerékpár megvásárlására, nagyjából 10 százalékkal többet, mint egy éve.

Kapcsolódó Ráncfelvarrás a Mol Bubinál

Hozzátette: az év eleji előrejelzéseknek megfelelően májusra megérkeztek a kerékpárok a kereskedésekbe, de a százszázalékos teljesítést csak nagyon kevés márka érte el, sőt van, amelyik az ez évre ígért termékeknek még a felét sem szállította le. Ennek tudható be, hogy új márkák is megjelentek a piacon, elsősorban kelet-európai gyártók (lengyel, cseh, szlovák,román, bolgár) termékei, amelyek gyorsan, rövid szállítási idő alatt elérhetők.

A kereskedők is lazítottak azon a gyakorlaton, hogy csak két-három márkát forgalmaznak a választék áttekinthetősége érdekében. Az idén már az elérhetőség volt az egyik legfőbb szempont. A számokon az e-bike-ok népszerűsége is javított, a pályázatok miatt ugyanis nagy figyelem fordult a pedelecekre (elektromos rásegítésű kerékpárok). Tavaly körülbelül 10 ezer e-bike-ot értékesítettek Magyarországon, az idén ennek közel a dupláját Sipiczki Róbert becslése szerint. A szövetség elnöke úgy látja, hogy a pályázat ugyan limitálta a támogatható kerékpárok körét, de a nagy figyelem miatt a többmilliós pedelecek iránt is megnőtt a kereslet.