Zárva maradhatnak a boltok december 24-én, a szakszervezetek ugyan is már nem először akarnak pihenőnapot kiharcolni. Ennek érdekében most javaslatot nyújtanak be, amit a kormány alkalmasnak talált arra, hogy megtárgyalja - írja a VG.hu.

Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) is megerősítette, hogy augusztus végén benyújtják az erről szóló javaslatot a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumára (VKF), amely akkor ülésezik.

A KDFSZ elnöke, Bubenkó Csaba azt mondta, hogy az Egyenlő.hu – Modern Szakszervezet levélben fordult Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszterhez. Ebben ismertették a kereskedelmi törvényre vonatkozó módosító javaslatukat, amely szerint december 24. kötelező pihenőnap legyen az ágazatban dolgozóknak.

A szakszervezetek azt szeretnék, ha már idén, de legkésőbb 2024-ben pihenő nap lenne a kereskedelemeben a december 24-e, ami mintegy 250 ezer kiskereskedelmi alkalmazottnak hozna könnyítést.