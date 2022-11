„A késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi 25 százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna” – szól a Magyar Közlönyben megjelent rendelet. Az új szabály csütörtöktől hatályos.

A Polgári törvénykönyv (Ptk.) előírása szerint a késedelmi kamat a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat. A kötelezett késedelmi kamatot tartozik fizetni akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt.

A hitelek drágulása mellett számos egyéb, húsbavágó költségre közvetlenül is hatással van az alapkamat magas szintje. Többek között az állami lakástámogatások büntetőkamata és a köztartozások után felszámolt késedelmi pótlék is ehhez van kötve. Mostanra a Magyar Nemzeti Bank 13 százalékra emelte az alapkamatot.

Idén július elsején a jegybanki alapkamat 7,75 százalék volt. Ahogy arra már a nyáron a Bank360 is figyelmeztetett, a törvény szerint a legmagasabb megszabható teljes hiteldíjmutató (thm) az alapkamat aktuális értékétől függ. 2022. július 1-jétől a szabad felhasználású személyi kölcsönök thm-e akár 29,9 százalékig is emelkedhetett (a június 1-jén érvényben lévő alapkamat + 24 százalékpont), a hitelkártyák és folyószámlahitelek thm-e pedig 44,9 százalék is lehetett (alapkamat + 39 százalékpont).