Ezentúl a kormány akkor is veszélyhelyzetet hirdethet - így rendeletekkel is kormányozhat -, ha Magyarország szomszédjában alakul ki fegyveres konfliktus, háborús helyzet - derül ki a tizedik Alaptörvény-módosításból, amely felkerült a parlament honlapjára.

Megvédjük a magyar embereket! Benyújtottam az Országgyűlésnek az Alaptörvény 10. módosítását - írja Varga Judit igazságügyi miniszter, aki szerint "az orosz-ukrán háború a második világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett és megváltoztatta az európai gazdasági kilátásokat is. Ezen kihívások kezeléséhez és kivédéséhez hazánknak biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét. A háború elől menekülőket ellátjuk, a gazdasági károkat minimalizáljuk, a magyar családokat pedig meg fogjuk védeni!" - írta Varga.

Az Alaptörvényben „a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás” szövegrész helyébe új szövegrész kerül a módosítás szerint, amely a következő: „a kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás” esetén is elrendelhet veszélyhelyzetet.

Így folytatható lesz a korábban a koronavírus-járványra hivatkozva elrendelt veszélyhelyzet. (E mellett 2016 óta az Orbán-kormány szerint "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet" is van Magyarországon, azt is meghosszabbítják időről-időre, és az is különleges jogokat biztosít az állami és rendvédelmi szerveknek - a szerk.)

Az Alaptörvény újabb, kormány általi módosításának kezdeményezését két héttel ezelőtt jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.