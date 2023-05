A hét minden napján 8 és 18 óra között a kiemelt díjövezetekben 400, a piros övezetben 320, a sárga övezetben pedig 240 forint az óradíj. A közterületi díjfizetést 64 parkolóautomata biztosítja. Az üzemeltető VÜZ Kft. tapasztalata az, hogy évről évre csökken a pótdíjazások száma, a fizetési morál javul – írja a Zaol.hu.

Változatlanul népszerű a telefonos kiegyenlítés. A Balaton-parton már kártyával is lehet fizetni. A helyieknek kedvezményeket biztosítanak. A Keszthelyen állandó lakcímmel rendelkezők a „Hello Keszthely” applikáción keresztül a város több, forgalmasabb helyén 1 órán át ingyen parkolhatnak.

Balatonbogláron is véget ért az ingyenes parkolás

Május elején számoltunk be arról, hogy Balatonbogláron is bevezették a fizetős parkolást, hogy ebből tartsák majd fenn a strandokat. A parti övezetben óránként 400, a többi zónában 300 forintot kell fizetni a parkolásért. Április óta élesben működik már a rendszer, de bizonyára jócskán akad olyan, aki most szembesül majd vele: nem lehet már ingyenesen várakozni a frekventált helyeken és azok környékén.

A belvárosban, valamint a Várdomb és a Gömbkilátó környékén 300, a parti övezetben pedig 400 forintot kell fizetni óránként a parkolásért. A polgármester igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy az állandó lakosoknak természetesen nem kell fizetniük a parkolásért, a vendégeknek és a turistáknak azonban igen. Nem lesz mentség az sem, ha valaki nyaralótulajdonos: vagy beáll a saját kertjébe, vagy bérletet kell majd váltania. Utóbbi áfa nélkül 20 ezer forint lesz évente, ha a drágább övezetben szokott parkolni.