Majdnem felére csökkent az ukrán kukorica betakarított mennyisége: Ukrajna kukoricatermelése a 2021-es 41,9 millió tonnáról 22-23 millió tonnára csökkenhetett 2022-ben. Az orosz invázió miatt egyes területeken ugyanis nem tudták betakarítani a gabonát – jelentette be az ország mezőgazdasági minisztere, Mikola Solsky még december 21-én. Elmondta azt is, hogy jó lenne, ha ezt a mennyiséget valóban be is tudnák takarítani.

A minisztérium szeptemberben még úgy gondolta, hogy meglehet a 25-27 millió tonna kukoricatermés, azonban a gazdálkodók az üzemanyag-, valamint a pénzhiány miatt sok kukoricát hagytak a földeken. Ezeket a területeket majd tavasszal ki kell takarítani, ami kisebb mennyiséget és persze rosszabb minőséget is jelent – írja az Agroinform.hu az APK-Informra hivatkozva.

Az ukrán Földművelésügyi Minisztérium adatai alapján december közepéig a területek 70 százalékáról 18,4 millió tonna kukoricát tudtak betakarítani a gazdák. A teljes gabonatermés december 15-én 45 millió tonnát tett ki, amely alapján 51 millió tonnás össztermés lehetséges az év végéig. A logisztikai helyzettől függően ebből 49 millió tonnát tudnak majd exportálni.

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a be nem takarított kukorica nagy területe megakadályozza, hogy a gazdálkodók ezekre a táblákra tavasszal ismét kukoricát vessenek. A téli betakarítás ugyanis azt jelenti, hogy a földeket nem tudják előkészíteni a tavaszi vetésre, így előreláthatólag jövőre is kevesebb lesz a kukorica – írja a szakportál.

Az Agroinform.hu cikke szerint mivel úgy tűnik, hogy jövőre az ideinél is kevesebb lesz a termés a szomszédos országban, így

valószínűleg Magyarország is kisebb mennyiségben juthat majd kukoricához.

Fontos tudni azonban, hogy Ukrajna hatalmas készletekkel rendelkezik, így decemberben még mindig csak a tavalyi termésből exportáltak, csak ezt követően jöhet az új termés, persze jóval gyengébb minőségben. A szerény termés miatt azonban számítani lehet az árak emelkedésére is – teszik hozzá.