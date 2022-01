Kevesebbet termelünk, kevesebbet importálunk, de többet fogyasztunk gázból

Tavaly majdnem hat százalékkal több gázt fogyasztottunk, mint egy évvel korábban, ám miközben több más mérőszám is ennél jóval előnytelenebbül változott, a gáztárolókban most is van elég gáz a hazai felhasználásra - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).