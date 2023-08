A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) – mint a hazai postai szolgáltatások felügyeletét ellátó szerv – megoszt néhány hasznos tudnivalót a nyári szabadságok idején érkező postai küldeményeink átvételével, csomagrendelésekkel, valamint a nyári küldeményfeladással kapcsolatban.

A nyári szabadságok időszaka a régen várt pihenés, kikapcsolódás ideje, ilyenkor akár hosszabb időre is elutazunk. A postai szolgáltatók számára viszont ez az időszak is nehézségeket tartogat, hiszen a szabadságolások őket is érintik. Kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a házhoz kézbesítési igényeket, amelyek számottevően nyáron sem csökkennek, mióta vásárlásainkat az év egészében, egyre nagyobb mértékben online intézzük.

Annak érdekében, hogy a küldeményeinket ebben az időszakban is fennakadások nélkül megkaphassuk, célszerű már előre végiggondolni, hogy mikor, mennyi időre leszünk távol, és ebben az időszakban várjuk-e küldemény érkezését.

Pontos a címzés és a könnyen fellelhető postaláda

A legkevesebb probléma azokkal a küldeményekkel (levelekkel, papíralapú számlákkal) lehet, amelyeket a szolgáltató a postaládába bedobva kézbesít. Érdemes meggyőződnünk, hogy a postaládánk könnyen megtalálható és beazonosítható-e. Ne feledjük, hogy a többlakásos társasházakban az épület, emelet és ajtószám egyaránt fontos információ, amely a sikeres kézbesítéshez jelentősen hozzájárul.

Ebben az időszakban sok a helyismerettel nem rendelkező, alkalmilag besegítő kézbesítő is – segítsük őket a pontos címzéssel. Ugyanígy gondoskodjunk a már elhalványult, esetleg lehullott névkiírások megújításáról is a levélszekrényünkön. Emellett fontos az is, hogy a postaládánk ne legyen tele. Ezért, ha hosszabb ideig távol vagyunk vagy nagyobb számú küldeményt szoktunk kapni, akkor kérjünk meg valakit, hogy a postaládát rendszeresen ürítse.

Ráadásul egy tömött postaláda a rossz szándékú látogatóknak is jelzi, hogy nem tartózkodunk otthon.

Az online boltokban leadott rendeléseket rendszerint csomagként kézbesítik, és ezeket át is kell vennie egy arra jogosult személynek. Ezért, ha online rendeléseket adunk le, mérlegeljük, hogy a küldemény várhatóan mikor érkezik. Néhány hét vagy akár több mint egy hónap is lehet a szállítási idő, különösen a külföldi webáruházakból.

Ha az EU-n kívüli országból rendelünk, akkor a vám- és ÁFA-fizetéssel kapcsolatban is lehet teendőnk, mielőtt a küldeményt átvehetjük.

Ezért célszerű az ilyen rendeléseket úgy időzíteni, hogy vagy még az utazásunk előtt, vagy a hazaérkezésünk után kapjuk kézhez az árut. Belföldi online boltok esetében a szállítási idő rendszerint rövidebb, de itt is mindig tájékozódjunk rendelés előtt arról, hogy a kereskedő milyen határidőt vállal.

Nem kell mindig az otthoni címre rendelni

Fontoljuk meg, hogy célszerű-e az otthoni címünkre kérni a kézbesítést vagy inkább kérjük azt a nyaralóhelyre, esetleg válasszunk csomagpontot, csomagautomatát kézbesítési címként. Amennyiben a kézbesítés sikertelen, és a szolgáltató által jelzett határidőn belül nem jelentkezünk a küldeményért, akkor azt vissza fogják küldeni a feladónak akkor is, ha a rendelésünket már kifizettük. Ilyenkor a kereskedővel kell felvennünk a kapcsolatot a helyzet rendezésére.

A csomagautomatákban viszonylag rövid ideig tárolják a küldeményünket, ezt követően csak további utánajárással juthatunk hozzá a megrendelt termékekhez.

Hivatalos leveleinket a jogszabály alapján két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a Magyar Posta, és összesen akár 10 munkanapig is őrzi, mielőtt visszaküldi a feladónak. A többi küldeménynél az az irányadó, hogy a feladó melyik szolgáltató, milyen szolgáltatását választotta, így lehet, hogy a küldemény kézbesítését csak egyszer kísérlik meg. Amennyiben ez sikertelen, a szolgáltató köteles a küldemény érkezéséről értesítőt hagyni, és legkevesebb 5 napig biztosítani számunkra az átvétel lehetőségét.

Egyes esetekben a postai szolgáltató a címzett számára előre küld egy értesítést a küldemény érkezéséről SMS vagy e-mail formájában, és lehetőséget biztosít a kézbesítés napjának, helyszínének módosítására is – de ez is a feladó által kötött szerződés feltételeitől függ, nem számíthatunk rá automatikusan.

Ki veheti át helyettünk a küldeményünket?

Csomagautomatába érkezett küldeményünket fel tudja venni helyettünk az a megbízottunk, akinek megadjuk az átvételi kódot. Házhoz kézbesítés esetén – vagy ha személyesen vesszük át a küldeményt a postán, benzinkúton, csomagponton vagy egyéb átvevő ponton – a címzetten kívül meghatalmazott is lehet az átvevő. Ehhez azonban a szolgáltató által megjelölt módon kell meghatalmazást adnunk. Emellett a velünk lakó hozzátartozó, csomag házhoz kézbesítése esetén – előzetes jóváhagyásunkkal – a szomszéd is átveheti a küldeményt.

Mindig figyeljünk a megfelelő címzésre, online rendelésnél pedig pontosan töltsük ki a címadatmezőket (irányítószám, település, közterület neve, házszám, emelet, ajtó) és adjunk meg telefonszámot, e-mail-címet is, hogy a szolgáltató küldhessen értesítést számunkra, valamint szükség esetén felvehesse velünk a kapcsolatot.