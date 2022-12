Autóvásárláskor sok egyéb jellemző mellett meghatározó szempontnak számít a jármű színe is. A hazai piacot is bőséges színválaszték jellemzi, de a vásárlók inkább az értéktartásra és eladhatóságra törekednek. Itthon a monokróm, vagyis a fekete, a szürke, az ezüst és a fehér színű járművek a legkelendőbbek, de lényegesen jobb esélyekkel indulnak azok is, akik zöld fényezésű autót kínálnak eladásra – állapította meg a carVertical friss kutatása.

A cég által ellenőrzött, többnyire eladásra vagy vételre váró autók alapján kiderült, mely színek a legkeresettebbek ma Magyarországon, és mire számíthatnak azok, akik egy fekete, egy fehér vagy egy színes járművet szeretnének értékesíteni. A színtrendek akár értékcsökkentő vagy -növelő tényezők is lehetnek, de mindenképpen befolyásolják az eladás gyorsaságát.

A zöld színű autók hamarabb kelnek el

A felmérés alapján hazánkban jóval rövidebb idő, átlagosan csupán 14,3 nap telik el egy zöld autó meghirdetéstől az eladásig. Jelentős különbség ehhez képest a listán másodikként szereplő ezüstszínű karosszéria, ezeknek az autóknak az eladásához már 19,1 napra van szükség. A rangsor a következőképpen folytatódik:

A kék autók nem sokkal maradnak el az ezüstszínű autók mögött, jellemzően 20,2 nap alatt találnak gazdára.

A fekete kocsik viszont már csak 21,4 nap elteltével kelnek el.

Hazánkban ma a sárga az a szín, amelyért a legkevésbé sietnek az érdeklődők. Átlagosan 23,7 nappal kell számolnia az eladónak, hogy vevőt találjon ezekre.

Minimálisan ugyan, de a sárga autóknál a barna és a fehér színű járművek iránt is nagyobb az érdeklődés, de még így is a sor végén kullognak 22,4 napos eladási átlaggal.

Ez azért is meglepő, mert nem is olyan régen a fehér autók még az eladási lista élén álltak. Az élénk színű járművek iránti kereslet egyébként mára jelentősen visszaesett, a feltűnő színeket most már inkább csak egy szűk réteg részesíti előnyben, és kizárólag bizonyos modellek esetében – állapítja meg a felmérés.

Színválasztás szempontjából konzervatívak a magyarok

A legtöbb vásárló végül a fekete autók mellett teszi le a voksát, egyben ez a negyedik leggyorsabban eladható típus is. A második legnépszerűbb autószín hazánkban a szürke, vásárlók 22,7 százaléka dönt emellett. A harmadik leggyakoribb színválasztás a fehér, a magyar utakon futó autók közel negyede ilyen színű.

A carVertical szerint a hazai helyzet egyértelműen azt mutatja, hogy a magyarok igencsak visszafogottak a járműszín választása tekintetében, de valójában ez nem áll ellentétben az összesített európai trenddel, melyben a listavezető három szín – a fekete, a szürke és a fehér – ugyancsak dominánsnak számít.