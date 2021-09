Szinte teljes lefedettsége van a paprikának Magyarországon: a háztartások 95 százaléka vásárolt paprikát 2021 első félévében, a legtöbben ezt diszkontláncokban teszik. A magyar háztartások pedig jóval többet visznek haza ebből a zöldségből, mint a környező országokban élők - derült ki az ötszáz termelőt tömörítő DélKerTÉSZ szakmai konferenciáján egy GfK-kutatás alapján.

Turcsán Tünde, a GfK üzletág-igazgatójának előadásából pedig az is kiderült, hogy az egy háztartásra jutó átlagos mennyiség 2021 júniusában 13,6 kg volt, ami jóval több mint a környező országokban. Szlovákiában például ez átlagosan 9,3 kg, míg Ausztriában 6,9 kg. A paprika pedig ott van a Magyarországon legtöbbet vásárolt zöldségek első öt helyezettje között is. Zöldséget egyébként a GfK adatai szerint 2021 első félévében a legtöbben, 39 százalék diszkontláncokban vásárolt, a paprika esetében ennek az értékesítési csatornának az aránya még magasabb, 42 százalékos volt. A vásárláskor a legfontosabb szempontok pedig a frissesség, az ízletesség mellett az volt, hogy mennyire megszokott, bevált egy-egy termék. A pandémia hatására azonban az európai kereskedők a növekvő árérzékenységet és az olcsóbb alternatívák keresését jelölték meg a 2021-2022-es legfontosabb trendjének. A koronavírus-járvány alapvetően alakította át a mindennapokat, többek között a vásárlói szokásokat, így a zöldség- és gyümölcsvásárlást is. A GfK kutatócég adatai szerint például a fogyasztók igyekeztek minél ritkábban boltba menni és egyszerre többet venni egy-egy alkalommal,

A DélKerTÉSZ tapasztalatai szerint egyre többen keresik a csomagolt zöldségeket – részben a koronavírus-járvány miatt -, a fiatalabbak pedig az édesebb paprikakülönlegességeket részesítik előnyben. A szakértők szerint fontos a folyamatos termékfejlesztés, hogy a magyar termelők európai szinten is fel tudják venni a versenyt.

- mondta a DélKerTÉSZ elnöke, Nagypéter Sándor. A frisspiaci termékekből a DélKerTÉSZ termelői egyébként a legnagyobb árbevételt a paprikafélék értékesítéséből realizálták, 2020-ban több mint 12 ezer tonnára rúgott az értékesített mennyiség, 6,5 milliárd forint értékben.