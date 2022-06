Másfél év után újra elkezdődtek a kilakoltatások – hívja fel a figyelmet A Város Mindenkié csoport. Becsléseik szerint tízezer eljárás húsz-harmincezer ember lakhatását fenyegeti ezen a nyáron. Az Utcajogász Egyesület arra számít, hogy a kilakoltatási hullám júliusban érheti el a lakásvesztéssel fenyegetett lakókat, és ők is tömeges megkeresésekre készülnek.

A Város Mindenkié szerint a felelős lakáspolitika kialakítása elsősorban a kormány felelőssége, de őket hiába keresték levélben, nem segítettek nekik. Ezért arra kérik az önkormányzatokat, hogy legalább az ő tulajdonukban lévő lakások esetében tiltsák be az elhelyezés nélküli kilakoltatást, és megemlítik: Józsefváros, Ferencváros és Zugló önkormányzata ezt már megtette.

A szervezet szerint a gyermekes családok esetében különösen indokolt lenne a kilakoltatás megtiltása, hiszen nekik az otthon elvesztése egyúttal a család szétszakadását is jelenti.

Árverésre kerülő ingatlanok

A moratórium megszűnése egyúttal azt is jelenti, hogy az ingatlanok árverése is szabaddá válik. A kínálat hirtelen bővülése akár árcsökkenést is okozhat az ingatlanpiacon, bár a vevők közül sokan nem szívesen veszik az árverésen értékesített ingatlanokat, mert egy problémás eset során akár két-három évig is elhúzódhat a beköltözés.