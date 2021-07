A Virgin Galactic után most a Blue Origin is megkapta az engedélyt az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóságtól (FAA) arra, hogy embereket utaztasson az űrbe, Így Richard Branson után hamarosan Jeff Bezos, a világ jelenleg leggazdagabb embere, az Amazon-birodalom fejedelme is átlépheti a világűr határát - írja a Qubit.

Az 57 éves cégvezér mellett még hárman szállnak be az űrhajóba: hat évvel fiatalabb öccse, Mark Bezos; a 82 éves Wally Funk, aki már az 1960-as években a NASA űrprogramjában edződött, de nőként nem engedték az űrbe; valamint egy meg nem nevezett személy, aki 28 millió dollárt fizetett egy aukción azért, hogy a Blue Origin első űrturistái között lehessen.