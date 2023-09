Lázár János felmentette a vasúttársaság pályaműködtetésért felelős illetve a gazdasági vezérigazgató-helyettesét – írja a hvg.hu. A döntés válasz arra, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom fővonalon sebességkorlátozást vezettek be a pálya rossz állapota miatt, majd vita lett arról, miért nincs pénz az évek óta szükséges felújításra. A lap értesüléseit egyébként Csepreghy Nándor miniszterhelyettes is megerősítette.

A két régi MÁV-os vezető Virág István pályaműködtetési vezérigazgató-helyettes (aki amúgy Szijjártó Péter miniszter keresztapja) és Bádonfainé Szikszay Erzsébet gazdasági vezérigazgató-helyettes felmentése nem meglepetés, mert ahogy a lap is emlékeztet rá, a miniszter a napokban már odaszólt a MÁV vezetésének.

„Aki egy nyolcszázmilliárd forintos kasszában nem talál meg 32 milliárd forintot most, amivel majd később elszámolunk, az tegye le a lantot” – mondta Lázár János a sebességkorlátozással kapcsolatban.

Csepreghy Nándor miniszterhelyettes arról beszélt, hogy nem csak nekik kellett távozniuk – és nem is csak a MÁV-tól, hanem a minisztériumból is felmentettek embereket.

Azt is mondta, hogy „voltak és vannak, akik ezt a gyorsítást akadályozták, lassították vagy egyenesen szabotálták. És olyanok is, akik a munkájuk végzése helyett a vasúttal szembeni kampányhoz szállítottak anyagokat médiaszereplőknek, ellenzéki pártoknak. Ezektől a kollégáktól most megválunk.

Van, aki nyugdíjba mehet már, mi pedig nem marasztaljuk. Van akit lefokozunk. Van akit felmentünk. Van aki helyett másnak adunk lehetőséget.

– tette hozzá.

Az 1-es fővonal állapota ne véletlenül vezetett csatához a MÁV és az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetője között. Nemrég kiderült ugyanis, hogy olya rossz a sínek állapota, hogy közel 30 kilométeren korlátozni kellett a vonatok sebességét. Lázár János ekkor rendelte el a haladéktalan felújítást, ám a MÁV már akor próbálta jelezni, hogy gyakorlatilag nincs rá pénzük. Innen datálódik a közismertté vált miniszteri mondat, hogy

a MÁV vezetői ne okoskodjanak, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket

Lázár azzal az erővel elrendelte, hogy “az összes erőforrást csoportosítsák most erre a beruházásra, azonnali hatállyal kezdjék meg az eszközök, anyagok beszerzését, mert havária helyzet van”.

Az említett 32 milliárd még a MÁV-Volán-csoport évi mintegy 800 milliárdos költségvetéséhez képest sem kevés, főként, hogy általában évente összesen ennyi jut karbantartásra, felújításra –jegyzi meg a cikk. A MÁV vezetése ezért arra kérte, szerezzen pluszforrást az 1-es vasúti fővonal helyreállítására.

Azt egyelőre nem tudni, lett-e pluszforrás a 32 milliárdos felújításra, vagy „tűzoltási jelleggel” más, talán szintén évek óta tervezett rekonstrukcióktól kell elvenni a pénzt, hogy az 1-es fővonal ügyét mihamarabb megoldják, mindenesetre a felelősök láthatólag megvannak.