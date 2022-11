Szerda délután fél hétkor demonstrációt jelentett be az Egységes Diákfront a Belügyminisztérium épülete elé, miután a munkáltatói jogokat gyakorló tankerületi igazgatók rendkívüli felmentéssel három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának december 1-jei hatállyal megszüntetik a közalkalmazotti jogviszonyát.

A demonstrációt a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) élőben közvetítette közösségi oldalán, amelyen néhány százan vettek részt.

Ne rúgjátok ki a tanárainkat!

- skandálták a tüntetők, s felszólították Pintér Sándor belügyminisztert, hogy jöjjön le és álljon ki eléjük.

A rendezvényen felszólalt a két hónapja, a Kölcsey Ferenc Gimnáziumból kirúgott Törley Katalin. Mint mondta: most sokkal dühösebb, mint a saját kirúgásakor volt. Felolvasta a belügyminisztérium délelőtt kiadott közleményét, amelyet a tömeg hazugnak nevezett.

A menesztett tanár felháborítónak nevezte, hogy a Belügyminisztérium korábban adott ki közleményt a tanárok elbocsátásáról, minthogy azt közölték volt a nyolc érintett tanárral. A szerdai döntés értelmében hat tanárt a Karinthy Frigyes Gimnáziumból, egyet-egyet pedig az Eötvös József Gimnáziumból és a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból rúgtak ki.

"Az a kormány, amely 12 éven át nem volt képes semmit kezdeni az oktatási rendszerrel [...] az a kormány most tényleg elkezd bosszút állni tanárokon?" - tette fel a kérdést Törley, aki szerint mind Maruzsa Zoltán oktatásért felelős államtitkárnak és Pintér Sándor belügyminiszternek is le kellene mondania. Ezek után ettől is tovább ment, ugyanis szerinte Orbán Viktor miniszterelnök is a probléma orvoslása helyett "bosszúálló döntéseket hozott, emiatt pedig alkalmatlan az ország vezetésére".

Ha a most eltávolított nyolc tanárt szombatig nem helyezik vissza a pozícióikba, akkor azt hiszem, hogy nekünk kell egyre radikálisabb lépésekhez fordulnunk

- jelentette ki Törley Katalin, aki, hozzátéve, hogy a történtek miatt sok tanár nem fogja felvenni a munkát csütörtökön a fővárosi és vidéki gimnáziumokban.

Berta Beáta, a Karinthy Frigyes Gimnázium tanára is felszólalt, aki elmondása szerint akkor értesült hat kollégája kirúgásról, amikor az egyik hírportál újságírója felhívta szerda dél körül, és megkérdezte, hogy látta-e a belügyminisztérium közleményét. Ő is megerősítette, hogy több száz tanár készül munkabeszüntetésre csütörtökön, határozatlan ideig.

A tüntetés legvégén arra hívták fel a figyelmet, hogy a fenti bejelentett demonstrációk mellett még lesz egy határozatlan idejű, felváltott virrasztás is a Belügyminisztériumnál a diákok szervezésében. A tüntetésekkel nem hagynak fel, szombat délután öt órára a Tanítanék Mozgalom a Klebelsberg Központ budapesti épülete elé hirdetett egy másik demonstrációt.