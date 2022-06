Június végén és július elején zsinórban rendezik a Budapest-Kelebia vonal, vagyis a kínai vasúti beruházás első kisajátítási tárgyalásait – írja a Népszava. Az állami beruházások listájának válság miatti felülvizsgálata aligha érinti az államközi szerződéssel védett, jelenlegi árfolyamon nettó 800 milliárd forintos költségvetésű Budapest(Soroksár)-Kelebia vasútvonalat, amelyet egyedüli pályázóként a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő, felcsúti székhelyű RM International Zrt. nyert el a China Railway Magyarország Kft.-vel konzorciumban.

Miközben a szerbiai szakaszon – Kelebiától Belgrádig – akad olyan pályarész, ahol már próbafutásokat is tartottak, addig a hazai beruházás vontatottan halad. A projekt megvalósítása 2173 ingatlant érint, ebből 186 „idegen” tulajdonban van, amelyeket meg kell „szerezni”. Ez jelen esetben a kisajátítást jelenti.

Az ügyben a Pest megyei kormányhivatal tűnik a legbuzgóbbnak. Eddig legalább két tucat – taksonyi, délegyházi, dunavarsányi, dunaharaszti, kiskunlacházi - ingatlan esetében indítottak eljárást, ezek több mint felénél már a tárgyalás napját is kitűzték. A kiszemelt ingatlanok között akad lakóház, rét, zártkert és szántó is. Az állam többségében az ingatlanoknak csupán egy részére – 12 négyzetmétertől a 1,5 hektárig - tart igényt, de ez aligha vigasztalja a tulajdonosokat, akiknek a háza mellett, vagy a paradicsompalánták feletti töltésen akár 200 kilométer per órás sebességgel zúgnak majd el a vonatok.

Ráadásul a korábbi tapasztalatok azt mutatják – számos per indult például az M0-ás és az M85-ös út kisajátításai miatt -, hogy az állami cégek által felkért és fizetett ingatlanszakértők a piacinál jóval alacsonyabb ingatlanértéket állapítanak meg, a bíróságok pedig hajlamosak ezeket a szakvéleményeket felülvizsgálat nélkül elfogadni.