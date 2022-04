A csalások egyre nagyobb problémát jelentenek, nemcsak a nagy, hanem a közép-és kisvállalkozások számára is. Visszaélések pedig mind az ügyfelek, mind az alkalmazottak esetében előfordulnak – derül ki az SAS „Point of Sale or Point of Failure” jelentéséből. A tanulmány szerint 10-ből 7 kiskereskedelmi egység nyeresége több mint 1 százalékától esik el a tisztességtelen gyakorlatok miatt.

Az analitikai eszközök azonban lehetőséget nyújtanak a szervezetek belső és külső folyamatainak átfogó nyomon követesére, amely jelentősen csökkentheti a csalásból származó veszteségeket.

Az időben történő észlelés alapvető fontosságú, ezért a reaktív hozzáállás helyett a proaktivitás lenne a fontos. Egy 2 milliárd eurós éves bevétellel rendelkező cég számára a csalásokból fakadó 1,62 százalékos veszteség nagyjából 32,4 millió euró évente. Az intelligens csalásfelderítési és megelőző technikák alkalmazásával ez jelentősen csökkenthető” – mondta Király András, a SAS regionális marketing vezetője.

Csalás vagy munkavállalói hanyagság?

A kiskereskedelemben történő csalások tendenciája aggasztó. A kiskereskedők a csalárd tevékenység újabb és újabb formáiról számolnak be, beleértve a termékvisszaváltást, a hűségprogramok nem megfelelő használatát, az árak felülbírálását és a munkavállalói juttatások tisztességtelen felhasználását. Előfordulnak olyan helyzetek is, amikor a csalók kiterjedt hálózatokat hoznak létre az üzlet alkalmazottainak és vásárlóinak bevonásával. Így alakulnak ki a szervezett bűnözői csoportok.

„A csalók által alkalmazott módszerek és technikák közül a sérült, nem kívánt vagy akár ellopott áruk visszaküldése a leggyakoribb. Vannak új módszerek is, például az ajándék- vagy hűségkártyák működésével, valamint az önkiszolgáló pénztárak használatával kapcsolatos hiányosságokkal való visszaélés” – magyarázza Király András.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a veszteségek emberi mulasztásból is származhatnak. Sok vállalatnál vannak olyan helyzetek, amikor a számlákat kétszer vezetik be a rendszerbe, így a befizető duplán törleszti. Még rosszabb forgatókönyv, amikor a termék/szolgáltatás esetében többszöri kifizetés már történt, de teljesítés még nem. Ezek olyan veszteségek, amelyek oka hűtlen kezelésből, de akár hanyagságból is fakadhat.

A visszaélések, valamint a munkavállalók gondatlanságából eredő hibák megelőzése érdekében kulcsfontosságú az analitika alkalmazása. Nemcsak a folyamatok automatizálását és a kézi munkavégzés csökkentését teszi lehetővé, hanem proaktív módon azonosítja a gyanús eseményeket is. Egy ilyen rendszer bevezetésével a vállalat felismerheti az értékesítési folyamatok hiányosságait, állandó ellenőrzési mechanizmusokat tervezhet és segíthet a csalások számának minimalizálásában.

Mennyit lehet megtakarítani?

Egy nagy európai kiskereskedő olyan SAS megoldást vezetett be, amely hibrid technikákat alkalmaz a csalások széles tipológiájának felderítésére és azonosítására. Heteken belül a vállalat a rendszer hatására kézzelfogható eredményeket kezdett látni, mivel jelentős bizonyítékokat tárt fel a belső csalásokról.

A nyomon követés részeként 3,5 millió eurós éves veszteséget tártak fel az alkalmazottak juttatásokkal való több mint 10 százalékos visszaélése miatt. Az intézkedések részeként megállapították, hogy az árak felülbírálása 7 százalékban illegális volt.