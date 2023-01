Az elmúlt időszakban megállt a kiskereskedelmi forgalom korábban növekvő trendje – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) egészen enyhe növekedést tudott kimutatni. Jó ideje gyakorlatilag már csak stagnálásról beszélhetünk.

A KSH jelentése szerint novemberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt mindössze 0,6%-kal növekedett meg az előző év azonos időszakához képest.

Kép: KSH

Ugyanakkor:

az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 6,7 százalékkal esett vissza,

a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 2,3 százalékkal csökkent,

az üzemanyag-kiskereskedelemben 27,7 százalékkal emelkedett az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.

Ahogy a fenti sorokból is egyértelműen kiderül: már csak az üzemanyagfogyasztás volt képes javítani a kiskereskedelmi adatokon. Az ársapka eltörlésének borítékolható hatása lesz, hogy benzinből is kevesebbet fogunk vásárolni, és a következő jelentés - csak ha valami csoda nem történik – nagy eséllyel már a kiskereskedelmi forgalom csökkenését fogja mutatni. Az adatokból az is világosan kiderül, hogy látszik, hogy az élelmiszervásárláson is igyekeznek spórolni a magyarok – hiszen jelentős reálbér-csökkenés tapasztalható.