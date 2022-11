Október végén a kórházak adóssága 55,1 milliárd forintra nőtt a szeptember végi 46,2 milliárd forint után, válaszolta Kiss Zsolt, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) főigazgatója a Digital Health Summiton a Napi.hu kérdésére egy panelbeszélgetés keretében.

Kiderült az is, hogy a tervek között szerepel, hogy 2024-től teljesen átalakul a kórházak finanszírozása, erről pedig. Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató – aki az új költségkezelési tervről beszélt – azt mondta, a hónapról hónapra halmozódó kórházi adósság esetében teljesen fel kell térképezni a területet, valamit tenni kell.

Egy olyan csomagot teszünk le hamarosan a Pénzügyminisztérium asztalára, ami hozzányúl a kiadási oldalhoz is. Nem az a megoldás, hogy folyamatosan többletforrásokra vár az egészségügy, újdonság lesz, hogy több pályázati forráshoz is juthat majd a szektor

– mondta Jenei Zoltán.

A kórházi várólistákon a pandémia előtt 2019-ben 24 ezren voltak, most 44-45 ezer beteg vár valamilyen beavatkozásra, ez körülbelül tízhavi lemaradásnak felel meg – mondta Kiss Zsolt.

Lassan, de a műtétek száma eléri a pandémia előttit

A kórházak a Covid-19 előtti időszakban heti 4600 műtétet végeztek, a múlt héten pedig már elérték a 4400-as műtétszámot – mondta a NEAK főigazgatója. A legtöbb beteg csípő-és térdprotézis műtétre vár, jellemzően féléves várakozási idők vannak.

A koronavírus-járvány rettentő sok negatív tapasztalata mellett pozitív hozadéka is volt a helyzetnek: rengeteg digitális megoldás teret nyert a NEAK-nál is, szinte papírmentessé vált az adatfeldolgozási rendszer, de az ellátórendszer vonatkozásában vannak még lemaradások.

Az intézmények minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban van egyfajta társadalmi igény is, hogy transzparensek legyen ezek az információk, hogy melyik kórházban milyen eredményességgel valósulnak meg az ellátások – erről Jenei Zoltán országos kórház-főigazgató beszélt. Az orvosbéremelések után csökkent a elvándorlásuk is, a hamarosan megvalósuló szakdolgozói béremeléssel pedig 36 százalékra csökkenhet a bérolló az ápolók és az orvosok között.

Az e-egészségügy területén az egészségben eltöltött évek számának emelése, az otthonhoz közeli ellátások erősítése és az egészségügy reagálóképességének növelése is szerepel a jövőbeli célok között – mondta Boér Gábor, a Belügyminisztérium egészségügy finanszírozásáért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára.

A fejlesztések között szerepel a My EESZT mobilapplikáció, valamint a 1812-es számon elérhető egészségügyi kontaktcenter továbbfejlesztése is, utóbbi jelenleg is elérhető a nap 24 órájában. Ezekre majd a jövőben 160 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre.