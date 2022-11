A fontos társadalmi misszió és az etikus, átlátható működés mellett a fenntarthatóság környezetvédelmi vetülete is előtérbe kerül a Bátor Tábor Alapítványnál. Először 2021-ben készült egy rövidített ESG-értékelés, amely környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontok mentén vizsgálta működésük fenntarthatóságát.

A szervezet 2022-ben elkészítette első Fenntarthatósági jelentését, amelyben a Planet Fanatics’ Network Kft. volt segítségükre. Az adatok kiszámításához a nemzetközi elvárásoknak megfelelően a Greenhouse Gas Protocol sztenderdjét használták, így született meg a 2019-2021-es év adatait tartalmazó Fenntarthatósági Jelentés.

A hazai társadalmi élet egyik meghatározó alapítványaként kötelességünknek érezzük, hogy működésünk fenntarthatóvá tételével jó példával szolgáljunk a társadalom egésze számára. A gyerekeknek és támogatóiknak nyújtott segítségre fókuszáló missziónkat megvalósító munkánkat etikusan, korrekt munkaadóként, fenntartható pénzügyi alapokon végezzük. Lelkesítő számomra, hogy mostanra nemcsak számszerűsítve láthatjuk környezeti hatásunkat, de olyan világos és előremutató célkitűzések mellett is el tudunk köteleződni, mint a 2030-ra nullára csökkentett üvegházhatású gázkibocsátás

– fogalmazott Kindli Erna, a Bátor Tábor Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Az ENSZ Fenntarthatósági Fejlődési Céljai (SDG) közül két aspektusban az Alapítvány évtizedek óta kiemelkedően teljesít, ezek az Egészség és jóllét (SDG3), valamit az Egyenlőtlenségek csökkentése (SDG10). A Bátor Tábor Alapítvány az elmúlt 20 év során több mint 15 000 embernek, daganatos vagy egyéb súlyos, krónikus betegséggel küzdő gyermeknek és családtagjaiknak.

A társadalom mentális jóllétének támogatása mellett az Alapítvány az adakozást és önkéntességet is támogatja, hozzájárulva a társadalmi szolidaritás erősödéséhez. Az élményterápiás táborokon túl kórházi, online és iskolai programokkal is szolgálják a súlyosan és krónikusan beteg gyermekek közösségekbe való beilleszkedését, egészséges emberi kapcsolataik és interperszonális készségeik fejlődését.

A kitűzött fenntarthatósági célok megvalósítása érdekében a Bátor Tábor Alapítvány 2021-ben napelemekkel szerelte fel a néhány éve átadott programos épületet hatvani táborhelyükön, továbbá a kazánok komplex cseréjét és a nyílászárók karbantartását is elvégezte. Mivel kibocsátásuk jelentős része villamosenergia-fogyasztásból áll, ezért különös hangsúlyt fektetnek a jövőben is a magasabb hatékonyságot megcélzó intézkedésékre. Ennek érdekében 2030-ig ingatlanjaik energiaigényét is csökkenteni tervezik, közvetett kibocsátásaik elkerülése érdekében pedig növelni fogják napenergia-kapacitásukat.

Az Alapítvány kibocsátásának jelentős részéért a hatvani táborhely épületkomplexumának energiafogyasztása felel: 2021-ben 28,6 tonnányi szén-dioxid-kibocsátásról beszélhetünk.

Az üzemanyagfelhasználás csökkentése céljából az önkénteseket és a munkatársakat érintő nagyobb létszámú utazás esetére telekocsi táblázatokat szerveznek évek óta az egy főre jutó üzemanyagfelhasználás optimalizálása érdekében, továbbá gépjárműparkuk korszerűsítését és elektromos gépjárművek beszerzését határozták meg. A napelemes energiaellátás és az elektromos járművek együttesen nemcsak a kibocsátások csökkentése miatt fontosak, hanem a külső kényszerektől való függést is csökkentik és biztosítják ezzel a folyamatos működést.