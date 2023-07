Nyár elején hivatalosan is megkezdődött az újabb El Nino időszak. Ennek hatását már a világ számos pontján érezni lehet. Szélsőséges időjárási eseményekről szinte minden nap érkeznek hírek a világ különböző tájairól. Hőhullámok, pusztító viharok, erdőtüzek tombolnak bolygónk különböző pontjain.

A hőhullámok a tengerek, óceánok vizét is folyamatosan melegítik – figyelmeztet az Időkép. Ennek hatására rekordmeleg lett a Földközi-tenger felszíne.

A mérések kezdete óta a Földközi-tenger átlagos felszíni hőmérséklete még sosem volt ilyen magas, hétfőn elérte a 28,4 fokot.

Ezzel megdőlt a 2003. augusztusi rekord, mely szintén egy az Európát sújtó nagyon erős hőhullám eredménye lett. Akkor ugyanis 28,25 fok volt a Földközi-tenger átlagos felszíni hőmérséklete.

It’s now official ????



Yesterday's average Sea Surface Temperature for the Mediterranean Sea reached 28.40°C, the highest in recorded history! This beats the previous record of 28.25ºC set during the European heatwave of August 2003. pic.twitter.com/Cpvol0DIA1