Hét helyszínen is emelkedést mutatott a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve folyamatos emelkedés várható - mondta a Magyar Hírlapnak Rusvai Miklós virológus. Ez a tendencia azt mutatja, hogy nagy valószínűséggel idén nem várja ki a nagyobb mértékű emelkedés az októbert, hanem legkésőbb szeptemberben elkezdődik.

Augusztusban fokozatos esetszám-növekedés várható, míg a meredek emelkedés az iskolakezdés, a szabadságolási periódus végén várható, amikor sokan hazajönnek külföldről, a gyerekek visszamennek az iskolába, és a közösségi találkozások száma jelentősen megnő, ami miatt a vírus fokozott terjedésbe kezd.

A korlátozásokról elmondta, a magas, hatvan százalék fölötti átoltottságú országok, mint Nagy-Britannia és Izrael esetében is megfigyelhető, hogy újabb szabályokat kell bevezetniük, mert emelkedni kezdtek a fertőzöttségi számok. Rusvai Miklós szerint a maszkviselés hamarosan visszatérhet, amit elsősorban a bevásárlóközpontokban, a tömegközlekedési eszközökön, illetve a zárt helyeken vezethetnek be. A következő lépés nagy valószínűséggel az oltottsági igazolvány visszavezetése lenne a zárt téri eseményeken és sporteseményeken, ami jó is lenne, amikor már szükséges lesz, a legutolsó intézkedés pedig bizonyos események tekintetében a létszámkorlátozás lehet.