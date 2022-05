Mindenkit rá kellett, hogy döbbentsen Oroszország agressziója Ukrajna ellen, hogy nemcsak az éghajlati katasztrófa előidézésével, hanem hazánk kiszolgáltatottságával is fizetünk azzal, hogy gazdaságunkat, életünket a fosszilis energiára és különösen az import fosszilis energiára alapoztuk. Ezt a helyzetet mi hoztuk létre, nekünk is kell helyrehoznunk. Mindenkinek a maga helyén kell tennie kőolajfüggésünk oldása érdekében a klímakatasztrófa megelőzéséért és a szomszédunkban folyó háború befejezéséért - írta sajtóközleményében nyolc civil szervezet, mely nyílt levélben szólítja fel a fővárosi és kerületi önkormányzatok figyelmét a hatalmukban álló eszközökre, melyekkel elősegíthetik a budapesti kőolajfogyasztás gyors csökkentését.

Mindez összhangban van a Nemzetközi Energiaügynökség és az Európai Bizottság ajánlásaival. ráadásul Budapest számára eleve nem lehet mindez ismeretlen, mivel a város jelentkezését is elfogadták az Európai Unió 100 klímasemleges város 2030-ra küldetése résztvevőjének. A civil javaslatok befogadásával a város az e misszióban vállaltak teljesítéséhez is közelebb juthat - állítják a levélírók.

A Levegő Munkacsoport, a Greenpeace Magyarország, a Járókelő Egyesület, az EcosystemEvaluation, az Ökotárs Alapítvány, a Nők a Balatonért Egyesület, az Újlipótváros Szuperblokk, a Védegylet és a Velo Budapest nyílt levele mindenekelőtt azt kéri, hogy az önkormányzatok széles körű felvilágosító kampányban hívják föl a lakosság figyelmét, mennyire veszélyes a kőolajtermékek használata a környezetre és a békére. Tájékoztassák őket, hogy minden egyes liter orosz kőolajból készített benzin vagy gázolaj elégetésével az Ukrajna elleni orosz agresszió folytatását segítjük, és arról is, miként tudják csökkenteni az üzemanyag-felhasználásukat.

A civilszervezetek azt is javasolják, hogy kezdődjenek rendszeres autómentes vasárnapok a város egyre nagyobb területein, a felújítás után se álljon vissza az autóforgalom a Lánchídon, legyen csak a buszoké és a bicikliseké.

A pesti alsó rakpartot (a Margit híd és a Szabadság híd között) is teljes mértékben adják át a gyalogosoknak és kerékpárosoknak. Sürgetik továbbá a belső égésű motorral hajtott kétkerekűek fokozatos kitiltását a városból, valamint a villamosok, autóbuszok, trolik forgalmi előnyben részesítését szolgáló átalakítások felgyorsítását is. A gépjármű-forgalmat észrevehetően csökkenteni képes a telekocsis találkozási pontok kijelölése is, ami elősegítheti, hogy egy személygépkocsiban ne csak egy ember, hanem akár három négy is járjon munkába vidékről Budapestre.

Sokak autóból biciklire átülésének ösztönzését szolgálhatja, ha eleget téve a levél követelésének, felgyorsítják a kerékpársávok létesítését az autós sávok helyett, ahogy az bevált például Újbudán, a Bartók Béla úton. A közautók számára kialakított kizárólagos parkolóhelyekkel pedig azt lehetne ösztönözni, hogy minél többen használják az autómegosztási szolgáltatásokat saját autó vásárlása helyett.

„Megújuló villamos energia, csöndesen suhanó villanyautók – kár, hogy nem várhatunk addig, amíg a közlekedés spontán átalakul. Az orosz agresszió megállítása és a klímakatasztrófa elkerülése végett szükség van a benzines és dízeles gépjárművek utazási teljesítményének gyors visszafogására. A minél szélesebb körű, haladéktalan átállásra másfajta közlekedési eszközök használatára. A levélben javasolt intézkedések ezt szolgálják.” – mondta el Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse.