Az európai parlamenti vita és a Magyarország elleni "hadjárat" hamis és hazug, ami a gyermekvédelmi törvény miatt indult. Erre reagál a kormány hétfőn megjelent határozata - mondta Gulyás Gergely. A törvény - ami a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről is szól a címe szerint, a szerk. - az emberi méltóságot maximálisan tiszteletben tartja, és összhangban van az uniós és magyar jogszabályokkal. A kormány áll minden jogi vita elé - tette hozzá a miniszter.

Járványügyi kérdésekről is tárgyalt a kormány. Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa, a koronavírus delta variánsa Gulyás szerint azokat az országokat sújtja, amelynek lakói nem oltatták be magukat. A nálunk alkalmazott összes oltás alkalmas a delta elleni védelemre. A kormány ezért oltási akciót indít, medikusok segítségével felkeresik a 60 év felülieket, és kérik őket, hogy oltassák be magunkat. Akik nem oltatták be magukat, azoknál súlyosabb is lehet a betegség lefolyása a delta variánssal, mint más koronavírus-változatnál - mondta a miniszter.

A kormány kéri azokat, akik külföldre utaznak, a konzuli szolgálat honlapján tájékozódjanak az adott országba utazás szabályairól.

Regisztráció fém, homok, sóder alapanyagok kivitelére

Építésügyi gazdasági intézkedésekről is tárgyalt a kormány; a piaci folyamatok - különösen a fém termékek piacán - nem indokolnak akkor áremelést, amely bekövetkezett. A kormány ezért a termékek kivitelére engedélyezést vezet be 2021. október 1-jétől (azért csak ősszel, mert ehhez uniós jóváhagyás kell), de előtte már, azonnali hatállyal bejelentési kötelezettséghez kötik az exportot. Csak bejelentéssel lehet acél, vas, homok, kő, kavics sóder terméket és szigetelőanyagot kivinni, és ezek közúti fuvarozását is be kell jelenteni. Kiegészítő bányajáradékot is bevezetnek egyes termékekre, amit a cégeknek kell fizetni.

A helyreállítási alappal kapcsolatos híreket Gulyás álhírnek nevezte. Hónapok óta folynak tárgyalások, de igaz, az elmúlt 2-3 hétben már lezárt témákkal kapcsolatban is előállít Brüsszel új kérésekkel. A kormány eddig minden kérdésre megnyugtató választ adott - mondta a miniszter. A Politico brüsszeli kiadása számolt be arról, hogy csúszhat a magyar helyreállítási terv brüsszeli jóváhagyása, mivel az Európai Bizottság elégedetlen a magyar kormány korrupcióellenes intézkedéseivel. Azt korábban július 12-i határidőre tervezték.

Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook-posztjában arról írt, hogy"konstruktív párbeszédet folytatnak az Európai Bizottsággal", amely azonban új kéréseket fogalmazott meg. A miniszter szerint a gyermekvédelmi törvény - amely mások szerint egyben melegellenes javaslat, a szerk. - miatt. Ezt a jogszabályt azonban - jegyzi meg cikkében a hvg.hu - csak nemrég fogadta el a magyar parlament, ez nem képezheti a Magyarország ellen már folyó jogállamisági eljárás részét.