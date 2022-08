A kormány kihirdette a tűzifaexport korlátozását

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint a tűzifa országból kivitelét is be kell jelenteni a Nébihnél - mint például a gabonáét -, és a kormány 30 napon belül eldönti, hogy él-e elővásárlási, illetve vételi jogával. Itt is vannak kivételek.