A kancelláriaminiszter méltatta a mostani választási eredményt, különösen a kiugró részvételi arányokat a Fidesz újraválasztását követő első Kormányinfón.

A heti kormányülésről elmondta, hogy az előző kormány az új kabinet megalakulásáig betölti pozícióját és ellátja feladatait. A megbízatás az új országgyűlés megalakulásával, május 2-án véget ér, utána a kormány megalakulásáig a mostani kabinettagok ügyvivőként vezetik a területeiket.

Orbán Viktor sokakkal már beszélt, akiket szeretne a következő kormányának tagjaként, többekkel még csak ezután fog. Május 16-ával kezdődő héten választják meg Orbán Viktort miniszterelnöknek, utána alakul meg a kormány, miután ennek szerkezetét a parlament jóváhagyja.

Kocsis Máténak lehetősége lett volna kormánytagnak lenni, de ő inkább a Fidesz frakcióját fogja a továbbiakban vezetni - magyarázta Gulyás.

Kérdésre annyit elmondott, hogy Orbán vele is beszélt két alkalommal is a kormányzati folytatástól, de ennek részleteit nem akarta elárulni.

Az biztos, hogy önálló egészségügyi minisztérium nem lesz.

Hosszú háborúra kell készülni

Reális, hogy hónapokig, akár évekig is eltarthat az ukrán háború, még intenzívebb harcok is lehetnek. A miniszter kifejtette, hogy a járványügyi veszélyhelyzet május 31-el megszűnik. A kormány viszont az Alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy háború esetén a kabinet cselekvőképessége biztosított legyen, ezért kiegészítenék a veszélyhelyzet tényállását a humanitárius katasztrófa, illetve szomszédos országban zajló háborús konfliktus esetével. Hiszen eddig 625 ezernél többen, csak az elmúlt 24 órában 10 ezren léptek be az ukrán háború elöl menekülve Magyarországra. Meglátják, hogy az események alakulása okot ad-e arra, hogy veszélyhelyzetet hirdessenek.

Eddig a védelemre 600 milliárd forint ment a déli határra, 40 milliárd ment eddig az ukrán menekültek helyzetének kezelésére, a teljes összegekből 2 százalék amit az EU adott a kormányzati szerveknek.

A kormány továbbra is úgy látja, hogy brutális, kétszámjegyű recesszióba fordul a német és a magyar gazdaság is ha kiesik az orosz földgázellátás, aminek nincs érdemi alternatívája. Az olaj esetében van lehetőség, de több százmilliárdos költés és egy éves folyamat lenne a MOL százhalombattai finomítójának átállítása. Egyelőre nem látni ezekre a kérdésekre a választ, ezért felelőtlenség az idevágó szankciókról beszélni Oroszországgal szemben.

Később lesz döntés az árstopról

Árstopokról azt mondta, hogy ezek beváltak, mérsékelték az inflációt. a négy intézkedések nélkül 13 százalék lenne ami így 8,6 százalék. A továbbiakban szerény emelkedésre, majd trendfordulót lehet remélni, aminek eredményeként záros időn belül csökkenésnek indul a drágulás.

A kormány továbbra is vizsgálja, hogy mi legyen ezeknek az intézkedéseknek a sorsa.

Gulyás elmondása szerint alaptalanok azok a vádak, miszerint gazdasági versenyképességben visszaesőben lenne az ország, sőt, több uniós államot megelőztünk, mindezt kiugróan magas foglalkoztatottsági mutatók mentén.

Megmarad az a cél, hogy Magyarország költi a legtöbbet GDP-arányosan a kontinensen családtámogatásra, forráskivonásra ezen a téren nem kerülhet sor, bővülésre viszont nyitott a kormányzat.