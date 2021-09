Arra lehet számítani, hogy a következő hetekben ugrásszerűen megnőhet a fertőzöttek száma, de kórházba kerülésben, halálozásban nem - mondta többek között a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az Infostart beszámolója szerint. Hozzátette: azt javasolja a kormány, hogy mindenki vegye fel az oltást, közel 6 millióan már megtették. Emellett a 60 év alattiakat is kérik a harmadik oltás felvételére!

Gulyás azt is elmondta, a kormány nem kívánja a lezárások politikáját folytatni. Szavaiból kiderült, hogy óvatosnak kell lenni, többek között azért, mert van 400 ezer, 60 év fölötti, oltatlan ember. Az élet elvesztésének kockázata sokszorosa azoknál, akik nincsenek beoltva - tette hozzá. Egyelőre nem lesz megkülönböztetés az beoltottak és az oltatlanok között, a kormány ezzel a lépéssel várni fog addig, amíg lehetséges. A miniszter szerint van elég oltás, aki ma be akarja magát oltatni, holnapután meg is kapja a vakcinát.

A kormány Gulyás szerint január 1-től szeretné bevezetni a 200 ezer forintos minimálbért. A hitelmoratóriumra vonatkozó szabályozásról a miniszter azt mondta, hogy akik maradni szeretnének, azoknak személyesen kell ezt jelezniük az adott banknál október végéig.